Кирилл Ковальчук: Жаль, что матч с Брагой не станет финалом для Зари

Телеэксперт, а в прошлом футболист-полузащитник Кирилл Ковальчук, высказался в ТК Футбол о турнирное положение " Зари " в группе Лиги Европы и победу над английским "Лестером" 1:0.

С первых минут "Заря" выглядела свежее и быстрее. Видно было, что у украинской команды больше желания.

Хочется поздравить "Зарю", но очень жаль, что не хватило тех очков с "Брагой".

Думаю, что "Заря" наберет 9 очков, но их будет мало для того, чтобы выйти из этой группы. Жаль, что мы не увидим финал. Игра с "Брагой" была бы ключевая.