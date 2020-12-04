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Кирилл Ковальчук: Жаль, что матч с Брагой не станет финалом для Зари

Лига Европы
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Поборются разве просто за победу

Кирилл Ковальчук: Жаль, что матч с Брагой не станет финалом для Зари
Новина українською

Телеэксперт, а в прошлом футболист-полузащитник Кирилл Ковальчук, высказался в ТК Футбол о турнирное положение "Зари" в группе Лиги Европы и победу над английским "Лестером" 1:0.

С первых минут "Заря" выглядела свежее и быстрее. Видно было, что у украинской команды больше желания.

Хочется поздравить "Зарю", но очень жаль, что не хватило тех очков с "Брагой".

Думаю, что "Заря" наберет 9 очков, но их будет мало для того, чтобы выйти из этой группы. Жаль, что мы не увидим финал. Игра с "Брагой" была бы ключевая.

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Напомним, что луганчане сыграют в последнем туре ЛЕ на выезде с португальской "Брагой". Матч состоится 10 декабря. Начало поединка в 22:00.

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В статье: Заря (Луганск) Кирилл Ковальчук Лига Европы Лестер Сити
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Источник:
ТК Футбол

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