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Главный тренер Лестера выделил одного из игроков Зари
После поражения
Брендан Роджерс, коуч английского "Лестера", по итогам матча 5-го тура ЛЕ с "
Их вратарь [Никола Василь] сделал несколько хороших сейвов, поэтому мы, очевидно, потеряли одну-две возможности, чтобы забить.
Хотя по мере того, как продолжалась игра, мы были похожи на команду, которая действительно могла бы атаковать и забивать голы.
Я вижу, что игроки разочарованы, потому что они много сил отдали игре. Они обнаружили большое желание выиграть, хотя и у нас было несколько травмированных исполнителей.
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