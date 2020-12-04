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Главный тренер Лестера выделил одного из игроков Зари

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После поражения

Главный тренер Лестера выделил одного из игроков Зари
Новина українською

Брендан Роджерс, коуч английского "Лестера", по итогам матча 5-го тура ЛЕ с "Зарей" (0:1) высказался о своей команде и удачной игруе вратаря луганчан Василя.

Их вратарь [Никола Василь] сделал несколько хороших сейвов, поэтому мы, очевидно, потеряли одну-две возможности, чтобы забить.

Хотя по мере того, как продолжалась игра, мы были похожи на команду, которая действительно могла бы атаковать и забивать голы.

Я вижу, что игроки разочарованы, потому что они много сил отдали игре. Они обнаружили большое желание выиграть, хотя и у нас было несколько травмированных исполнителей.

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В статье: Никола Василь
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Источник:
Лестер

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