Главный тренер Лестера выделил одного из игроков Зари

Брендан Роджерс, коуч английского "Лестера", по итогам матча 5-го тура ЛЕ с " Зарей " (0:1) высказался о своей команде и удачной игруе вратаря луганчан Василя.

Их вратарь [Никола Василь] сделал несколько хороших сейвов, поэтому мы, очевидно, потеряли одну-две возможности, чтобы забить.

Хотя по мере того, как продолжалась игра, мы были похожи на команду, которая действительно могла бы атаковать и забивать голы.

Я вижу, что игроки разочарованы, потому что они много сил отдали игре. Они обнаружили большое желание выиграть, хотя и у нас было несколько травмированных исполнителей.