Герой футбольного дня. Денис Фаворов

Переход из "Десны" в "Зарю" – шаг вперед? Вероятно, что да. Команда из Чернигова более стабильна в плане финансов, но "Заря" значительно дольше выступает в УПЛ, именно сейчас возглавляемая тренером с опытом работы в топ-чемпионате и европейским менталитетом, а главное – с амбициями и перспективами в еврокубках. "Десна" впервые в своей истории сыграла в квалификационном раунде Лиги Европы, достойно выглядела в матче с "Вольфсбургом", однако сразу же вылетела. "Заря" прошла в группу автоматически и уже повторила свой лучший результат на международной арене – шесть очков. С возможностью взять еще больше.

В настоящее время "Заря", несмотря на все ее проблемы, значительно ближе к статусу третьей силы украинского футбола, чем "Десна". Однако Денис Фаворов при переезде из Чернигова в Запорожье радости и оптимизма не излучал. Наверное, потому, что с ним как с капитаном команды некрасиво обошлись в "Десне". Клуб не выполнил обещанного, и "Заря" воспользовалась случаем и пригласила на проблемную позицию (проблемную после ухода Александра Тимчика) одного из лучших игроков своего конкурента.

Но сначала Фаворов играл с таким же настроением, с каким и переходил в "Зари". Никто не ставит под сомнение старание и желание Фаворова, однако процесс адаптации к коллективу и стилю, проповедуемого Виктором Скрыпником, давался Фаворову очень сложно. Как охарактеризовать его стартовый отрезок у "Зари"? Серый мышонок, не больше. Хотя выходил в основном составе Фаворов стабильно.

Нельзя утверждать, что после вчерашнего дня все изменится, но надо искать точки опоры, точки излома. Матч с "Лестером" может стать именно таким. Фаворов был одной из самых заметных фигур на поле. У него не лучшая статистика в команде в плане контроля над мячом, качества передач, дриблинга, отбора и так далее. Но Фаворов очень хорошо поддерживал атаки "Зари". Голевая передача на Алахяра – это вершина успеха, однако, кроме этого, были еще два паса на обострение. У того же Циганикса, который играл на левом фланге и тоже был активным (два удара, один из которых в мтвор), для сравнения, - только одна ключевая для развития атаки передача, да и та не в штрафную.

Фаворов дважды выиграл борьбу в воздухе, ни разу не допустил потери мяча в непринужденных ситуациях, выполнил четыре перехвата, однажды вынес мяч из владений Васила. То есть был сбалансированной боевой единицей луганского коллектива. Из-за его подключений к атакам не страдала оборонная структура. Это как раз то, чего и требует главный тренер.

Жаль, что "Заря" бездарно проиграла АЕКу домашний матч Лиги Европы – эта команда вряд ли сильнее "Зари" лучшего образца. С другой стороны, хорошо, что луганчане нашли себя после первого круга и уже принесли Украине 0,8 балла в Таблицу коэффициентов. И имеют возможность пополнить копилку еще. А свою личную копилку пополняют опытом и уверенностью. Такие поединки закаляют.