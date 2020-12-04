Роджерс недооценил соперника. Обзор английских СМИ после матча Заря - Лестер

В Англии, кроме "Лестера", в Лиге Европы в четверг играли еще "Арсенал" и "Тоттенхэм". Очевидно, что больше внимания досталось столичным командам, тем более, что и результаты у них более приемлемые, а "лисы" проиграли скромной "Заре" в далекой от Туманного Альбиона Украине. Неоднозначно восприняли эту новость английские журналисты, ждали того, что заранее первое место в группе забронирует команда Роджерса; должна была побеждать, хотя из неудачи никто не делает трагедии.

"Лестер" задал хороший ритм игры, по мере того, как "Заря" создавала моменты, - анализируют матч журналисты SkySports. - Брендан Роджерс сделал девять замен после домашнего поражения от "Фулхэма" и выпустил Рикардо Перейру, Чаглар Сеюнджю и Уилфреда Ндиди после травм.

Голкипер Дэнни Уорд появился во второй раз в сезоне, Каспер Шмейхель еще раз получил выходной, вместе с Джейми Варди, Джонни Эвансом и Юри Тилемансом. Рикардо не получил особой поддержки со стороны Ундера, и он остался не удел, поскольку Владислав Кочергин испытал Дэнни Уорда яростным выстрелом на первых же минутах.

"Лестеру" приходилось много защищаться, и, возможно, напряжение в дебюте стало причиной травмы Сеюнджю на 16-й минуте. Замена игрока не повлияла на характер встречи – гости контролировали мяч, а хозяева создавали моменты. Особенно сложным для "лис" оказался второй тайм. Владлен Юрченко продемонстрировал боевое настроение украинцев через несколько минут после рестарта, пробив головой очень опасно с 15-ти ярдов. Перекладина отразила этот удар.

Потребовалось 78 минут "Лестеру", чтобы произвести по-настоящему опасный выстрел в створ ворот хозяев. Келечи Ихеаначо проверил Николу Василя с 20 ярдов, а Джеймс Мэддисон не смог добить на отскоке. Когда "Лестер" доминировал в игре в заключительной ее стадии, трудно было представить, что они проигрывают. Но "Заря" нанесла отличный удар. Сайядманеш, только что вышедший со скамейки запасных, проскользнул к дальней штанге и переправил мяч в ворота. Фофана потерял внимание, выключился из игры и не удержал форварда украинской команды.

Интересно, что Man of the match от SkySports назван Уилфред Ндиди. Возможно, это такой тонкий английский юмор от авторитетного издания.

Неожиданно мало "Лестер" атаковал, - считают в ВВС, - а когда удавалось подойти ближе к воротам "Зари", то удары не несли особой опасности. К тому же надежно действовал голкипер хозяев Василь.

Было много работы и у Уорда, который в итоге все-таки пропустил в конце встречи. Гол "Зари" был логичным, если исходить из того, что происходило на поле на протяжении всего матча. Хотя Роджерс и считает, что ничья была бы более справедливым результатом.

Поражение от "Зари" и травма Сеюнджю весь неутешительный итог матча для "Лестера", который не может выиграть в четырех последних матчах. Это плохие новости для Роджерса, который явно рассчитывал на другой исход встречи. Но еще все в руках "Лестера", которому достаточно просто обыграть АЕК через неделю. Надежды "Лестера" досрочно обеспечить себе первое место в группе G Лиги Европы, не оправдались морозной ночью в Запорожье.

Не много внимания уделили матчу "Заря" - "Лестер" в ESPN. Даже матчи "Рейнджерса" и "Селтика" получились более объемными, "лисы" явно разочаровали многих английских журналистов и болельщиков, а может никто и не ждал многого от команды Роджерса. Сообщается, что "лисы" показали одну из самых слабых игр за последние годы, создав критично мало моментов.

Только в конце матча "Лестер" был похож на самих себя, бросился вперед и создал давление на ворота луганчан, лучшая попытка забить была упущена, когда Джеймс нанес удар левой ногой с правой стороны шести ярдов, но не попал. Ассистировал ему Мэддиссон. Тут же пришло наказание в виде Аллахьяра Сайядманеша. Игрок вышел на замену и нанес удар в левый верхний угол. "Заря" была сильнее, а гости недооценили соперника.