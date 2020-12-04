Тлумак о матче Заря - Лестер: Скрипник сумел донести игрокам, что он хочет от них

Бывший вратарь "Зари" и "Карпат" Андрей Тлумак прокомментировал победу луганчан со счетом 1:0 в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против английского "Лестера".

- "Заря" провела хороший и качественный матч, заслужено выиграла, и победу никак не назовешь случайной. Как предполагал, луганчане сыграли строго сзади, а впереди пытались реализовать свои моменты. Плюс, футбольный фарт сопутствовал удаче. Молодцы! Особенно нужно отметить вратаря, фактически своим неимоверным сейвом на последних минутах поединка вытащил не только мяч из "девятки", но и в целом победу для команды. Кто-то спас, другие вымотали соперника, а кто-то вышел на замену и забил решающий гол.

Берем все в комплексе, в футболе не бывает мелочей, и один игрок не выигрывает матч. Вся команда как единый механизм отработала прекрасно. Есть одиннадцать игроков на поле, выполняющие функции и указания тренера, таким образом, все вместе складывается в результат. Игра была равной, каждая команда выполняла свои задачи. "Лестеру" сейчас не везет, они не могут выиграть уже четвертый матч, и это нам сыграло на руку, а "Заря" наоборот получила уверенность после двух побед. В первом тайме хозяева, кроме одного голевого момента, ничего не позволили создать англичанам, сыграли плотно, не было больших разрывов между линиями, и как следствие у гостей не было зон, куда можно было бы бежать.

Интересно было слышать указания Виктора Скрипника: "играем в отборе, подбираем мяч". Самое главное не проиграть борьбу и не дать пространство англичанам. И они с задачей и указаниями наставника справились. Атаки в основном строили через фланги, за счет быстрой группы футболистов, что раньше "Заре" приносило результат. Так был и забит мяч. Сначала последовала атака через левый фланг, подача, выиграли подбор, пас на правый фланг, прострел, который замкнул Сайядманеш. Получился трудовой гол.

Игроки "Зари" только сейчас нащупывают взаимопонимание, после того как в начале сезона ведущие исполнители покинули команду. Нельзя сказать, что пришедшие ребята по уровню ниже, но должно было пройти время, чтобы они поняли требования тренера. Видимо это время пришло, Скрипник сумел донести игрокам, что он хочет от них, какие функции их на поле, и на фоне этого у "Зари" формируется хороший коллектив.

Также нужно отметить, что команда с "Лестером" хорошо выглядела функционально, выдержала темп, не было проседаний в течение матча. Можно поздравить "Зарю" с победой, и только "Брага" омрачила эту победу.