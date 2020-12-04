ЛАСК - Тоттенхэм 3:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча ЛАСК - Тоттенхэм, которые встречались в пятом туре Лиги Европы. Шпоры дважды выходили вперед, причем второй раз - на 87-й минуте. Однако австрийская команда смогла избежать поражения. Последний мяч был забит на 90 + 3-й. Правда, ничья 3:3 лишила ЛАСК шансов на плей-офф - Тоттенхэм второй, но в последнем туре сыграет с Антверпеном за первое место.

Лига Европы, группа J, пятый тур. 3 декабря. Линц, “Штадион дер Штадт Линц”

“ЛАСК” Линц – “Тоттенхэм” Лондон 3:3

Голы: Михорль 42, Эггештайн 84, Карамоко 90+3 – Бэйл 45+2 (пен.), Сон 56, Деле Алли 86 (пен.)