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ЛАСК - Тоттенхэм 3:3. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
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Смотреть видео обзор матча ЛАСК - Тоттенхэм, Лига Европы, 3 декабря 2020

ЛАСК - Тоттенхэм 3:3. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча ЛАСК - Тоттенхэм, которые встречались в пятом туре Лиги Европы. Шпоры дважды выходили вперед, причем второй раз - на 87-й минуте. Однако австрийская команда смогла избежать поражения. Последний мяч был забит на 90 + 3-й. Правда, ничья 3:3 лишила ЛАСК шансов на плей-офф - Тоттенхэм второй, но в последнем туре сыграет с Антверпеном за первое место.

Лига Европы, группа J, пятый тур. 3 декабря. Линц, “Штадион дер Штадт Линц”

“ЛАСК” Линц – “Тоттенхэм” Лондон 3:3

Голы: Михорль 42, Эггештайн 84, Карамоко 90+3 – Бэйл 45+2 (пен.), Сон 56, Деле Алли 86 (пен.)

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) ЛАСК
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