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Монзуль не знает правил игры в футбол? Украинские арбитры наварили с заменой в матче Гент - Слован

Лига Европы
(5 голосов)

ВАР на игре не было, а проблемы были

Монзуль не знает правил игры в футбол? Украинские арбитры наварили с заменой в матче Гент - Слован
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Вчерашний день, третье декабря 2020-го года, стал особенным для Екатерины Монзуль и в какой-то степени историческим для украинского футбола. Арбитр из Харькова Екатерина Монзуль впервые судила мужской матч клубного международного турнира.

Это был поединок группы L Лиги Европы, в котором бельгийский "Гент" принимал чешский "Слован". По итогам чехи выиграли 2:1, но ни одна из этих команд не вышла в плей-офф турнира. Екатерина Монзуль в матче никого не удалила, пенальти не назначала, потасовку в конце игры урегулировала желтыми карточками. В целом показала их девять в матче. Но самый интересный и запутанный эпизод произошел в районе 77-й минуты, когда Екатерина Монзуль не позволила "Генту" провести замену.

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Что случилось?

В протокол основного состава бельгийской команды был внесен игрок под восьмым номером Вадис Оджиджа-Офоэ. Однако во время предматчевой разминки он получил повреждения, поэтому в основе вышел другой игрок. Вадис Оджиджа-Офоэ же остался среди запасных.

Повреждение оказалось незначительным, поэтому тренер "Гента" на 76-й минуте решил сделать замену – вместо Свена Кумса выпустить как раз Вадиса Оджиджа-Офоэ. Собственно, эта замена с разрешения четвертого арбитра Дениса Шурмана и произошла. Однако Екатерина Монзуль, опираясь на известные только ей правила, не позволила Оджиджа-Офоэ войти в игру. Она, не дав свистка о возобновлении матча, отправила Оджиджа-Офоэ за пределы поля, а на зеленый прямоугольник вернула Свена Кумса.

Что произошло дальше?

Оджиджа-Офоэ так и не сыграл в этом матче. "Гент" выполнил только две замены, проиграл 1 2, а тренер, позже уволенный со своей должности (за неудовлетворительные результаты), удивлялся ситуации:

- У Вадиса Оджиджа-Офоэ были проблемы со стопой. Поскольку ранее у этого игрока уже были проблемы с икроножной мышцей, мы не захотели рисковать. Вместо него в основе вышел Дорш. Но Вадиса мы не исключили из заявки, он просто занял место на трибунах (чуть выше скамейки запасных, - примечание), потому что в нашей технической зоне не было места. Также мы связывались с УЕФА. Получили по телефону подтверждение и разрешение использовать этого игрока. Но арбитры это не приняли. Я никогда раньше подобного не видел. Это недопустимо на таком уровне, - сказал главный тренер.

Монзуль не знает правил игры в футбол? Украинские арбитры наварили с заменой в матче Гент - Слован - изображение 1

Что говорят правила?

Правило 03 игры в футбол свидетельствует, что игрок, который сначала внесен в протокол как основной, может быть переведен в резерв, оставаясь в заявке на матч.

Правило 03:

5. Нарушение и санкции

- Если заявленный запасной игрок начинает вместо заявленного игрока, а арбитр не проинформирован о такой замене:

  • арбитр позволяет заявленному запасному игроку продолжать играть;
  • дисциплинарные санкции к заявленному запасному игрока могут не применяться;
  • заявленный игрок становится заявленным запасным игроком;
  • количество определенных замен для такой команды не сокращается;
  • арбитр сообщает об инциденте в соответствующие инстанции.

Выводы

Судейский эксперт Мирослав Ступар убежден, что Монзуль ошиблась – она ​​не знает Правил. И это так. Кроме того, что "Генту" УЕФА позволил использовать услуги Оджиджа-Офоэ, замену позволил четвертый арбитр Денис Шурман. А у него, в отличие от арбитра в поле Екатерины Монзуль, протокол (заявка) матча был перед глазами. Вопрос к Монзуль, почему она не доверилась четвертому арбитру, и вопрос к Шурману – почему он не объяснил Монзуль, что Оджиджа-Офоэ остался в заявке на матч.

Монзуль не знает правил игры в футбол? Украинские арбитры наварили с заменой в матче Гент - Слован - изображение 2

- Да тут даже не нужно звонков в УЕФА, - говорит Мирослав Ступар. - Есть Правило, согласно которому игрок, который заявлен на матч в основной состав, может быть заменен запасным заявленным игроком. А заявленный основной игрок становится заявленным запасным игроком. То есть, он не обязательно должен быть исключен из заявки. Екатерине Монзуль не мешало бы подучить Правила.

Мораль

Ждем, когда Павелко и компания объявят Монзуль лучшим украинским арбитром года.

Фото - ФК "Гент"

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В статье: Мирослав Ступар Гент (Бельгия) Екатерина Монзуль
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Комментарии (39)
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vgolovan (полтава)
04.12.2020 в 16:37
да как вы не поймете что ошибка ошибке разница и то что сделала монзуль это не ошибка а тупость
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+1
-1
avatar
okolegko (Київ)
04.12.2020 в 16:37
"Чекаємо, коли Павелко та компанія оголосять Монзуль найкращим українським арбітром року." – Семйон не зміг обійтися без підйобки
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+3
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
04.12.2020 в 16:31
Задовбали із цією гендерною рівновагою!!! Чоловічий футбол мають судити чоловіки, а жінки, які ніколи не грали в ЧОЛОВІЧИЙ футбол, нехай судять тільки жіночий. І навпаки! Крапка!!!
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+4
-1
football_soccer (Украина)
04.12.2020 в 16:29
Покажите мне судью, который не ошибается. Я считаю , это вымышленный персонаж, таких просто нет. В большинстве своем судьи судят отвратительно. К Монзуль у меня только одна претензия и это не то, что она смотрит по пол часа совершенно очевидные моменты в вар. Она ужасна в том, что совершенно некомпетентна в плане определения жёсткости фолов и наказания за них. Оооочень часто она в самом начале умудряется садить игроков на жёлтую за совершенно безобидные фолы, в то время как бывает жёсткие фолы вообще без внимания оставляет. И так из матча в матч, одно и тоже. Там свистит, а там не свистит, одному красная, а другой весь матч без жёлтой. Все таки женщине лучше судить женский футбол
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+3
-1
Старый Олигарх (Tel Aviv )
04.12.2020 в 16:09
Как всегда, высосанная проблема из пальца от подмахивающих дырьнамо!!! Свой Профессионализм этот бельгийский тренер уже проявил поэтому и пошёл «рыбу ловить» !! А Катя единственный судья с яйцами в УПЛ !!! Пусть УЕФА разбирается, но что-то мне подсказывает что ни какого разбирательства не будет!! Все так и останется в дырявых фантазиях!!
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+1
-6
Запорізьке Торпедо (zp)
04.12.2020 в 16:22
бабу с яйцами можешь оставить себе, а мне плз просто хотелось бы вменяемого судейства от арбитра, которого вы называете "самым лудшим", попутно почему-то обливая грязью "дырьнамо"
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+2
-1
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
04.12.2020 в 16:46
Ніби і старий, а грамотно писатиз розділовими знаками так і не навчився))) Івріт іди учи!)
Ответить
0
0
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
04.12.2020 в 16:07
Лучшим арбитром года - абсолютно логично - может стать судья, который ошибался.... но меньше остальных судей. К примеру, если Пятов, в прошлом, был объявлен лучшим вратарём Украины - это не значит, что он в том сезоне все матчи отстоял на ноль. И, если Игорь Семийон предложит кандидатуру #ниразунесхибившего арбитра - то Монзуль пролетает. Кстати, Гент - через четвертого судью - мог бы сообщить о такой рокировке игроков заранее. В этом было бы уважение к судейскому корпусу , и это гораздо проще, чем потом бегать звонить в УЕФА по телефону,
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+3
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
04.12.2020 в 16:02
как там звучал заголовок недавней статьи на уа-футбол: "Теща отругала зятя - в этом виновата Катя. Почему вцепились в Монзуль". Собсна поэтому и вцепились)
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+4
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
04.12.2020 в 15:56
Шо и требовалось доказать. Продажная овца, которая судить не умеет, а призвана лишь усложнить жизнь Динамо.
Ответить
+5
-3
Trztrqtr (Украина)
04.12.2020 в 15:59
100 процентов. Все ж в мире вокруг Динамо крутится. Все заговоры строят что б ни дай Бог голубь не превратился в дракона.
Ответить
+3
-4
недалековідКиева (Біла Церква)
04.12.2020 в 16:10
Катя в УПЛ ТОП якраз по причині "особливості" ""арбітражу"" ДК(вона 75% матчів Динамо проводить), а на повірку- правил не знає.. Висновок: Їй колективи фізкультури судити.
+2
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
04.12.2020 в 16:03
не думаю, что она прям вот продажная. Она просто слишком невежественна в правилах и динамике футбола
Ответить
0
-1
Trztrqtr (Украина)
04.12.2020 в 16:09
Катя-предмет хейта интернет-хомячков. Неведественна по сравнению с кем? Или вы забыли какой пиз..ец был в Украине с арбитражом все предыдушие годы? У Монзуль как и у любого арбитра в мире бывают ошибки. Но по крайней мере она последовательна на дистанции.
+1
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
04.12.2020 в 16:19
бывают ошибки - одно, а бывают ошибки, которые на голову не налазят, причем все больше не в пользу двух конкретных команд - совсем другое. Катя - предмет лютого обожания интернет-хомячков, я бы так сказал
+1
-1
Trztrqtr (Украина)
04.12.2020 в 16:20
Двух конкретных команд-это каких? И если можно серию ошибок приведите.
+1
-2
adidas77 (Cумы)
04.12.2020 в 15:54
Позорище на всю Европу!!! Откуда ей знать правила? Если она без ВАР шагу сделать не может и принять какое либо решение самостоятельно!? Это приговор не Монзуль, а всей нашей конченой и гнилой судейской системе! - Аллё Катя...
Ответить
+3
-3
UA Hero (Chernivtsi)
04.12.2020 в 15:50
Що і треба було довести. Монзуль і футбол, це як Поплавський і вокал...От тільки тепер вона всрала ще всю Країну, дура ...
Ответить
+6
-3
Trztrqtr (Украина)
04.12.2020 в 15:57
Та не кажи....В Украине ж куда не плюнь-в честного и квалифицированного арбитра попадешь. И только Монзуль-корень всех проблем. И до нее все в мире воспринимали Украину как среду беспристрастного и адекватного судейства. Катя все испортила!
Ответить
+2
-1
vgolovan (полтава)
04.12.2020 в 15:42
вы что придурки вообще не понимаете что это самое дно и катя наша на дне кому только в голову пришло доверить ей судить футбол
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+6
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.12.2020 в 15:47
Павелку та Ахметову, шоб за брудне бабло обслуговувати інтереси останнього.
Ответить
+5
-3
royalstas (Вінниця)
04.12.2020 в 15:38
Навіщо травити можливо і справді найкращого арбітра України не розумію.....Ситуація не стандартна трохи намудрили нічого не скажеш. Але Катерина молодець бажаю їй успіхів це нової генерації арбірт побільше б таких.
Ответить
+2
-9
UA Hero (Chernivtsi)
04.12.2020 в 15:47
Ти зЕбіл?
Ответить
+5
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.12.2020 в 15:48
Вище бери, найкращої арбітриці у Європі.
Ответить
+4
-1
UA Hero (Chernivtsi)
04.12.2020 в 15:50
Галактики...
+4
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.12.2020 в 15:51
Не подумав, дійсно...
+3
-1
Роджер (Кременчуг)
04.12.2020 в 15:30
Я этого автора по одним заголовкам узнаю... ТОт еще типчик. А Катерина молодец - не все ж Украину опускать, хоть кто-то зубы показывает
Ответить
+4
-6
prockop4uck (Киев)
04.12.2020 в 15:38
Вот-вот. Удивительно как юа-футбол, некогда новостной флагман о футболе, все больше в желтуху превращается.
Ответить
+1
-5
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
04.12.2020 в 15:44
Емм, а що від того хто автор зміниться той факт, що Монзуль фігню з заміною вчудила???
Ответить
+6
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.12.2020 в 15:49
Ага, не чудила, не чудила, і ось раптом знову, як той черномирдін казав.
+3
-1
госпітальєр (львів)
04.12.2020 в 15:29
злобна замовна статейка, а павелко до чого ? семйон ходив до школи ? якщо ходив,то мав би бодай не перкручувати прізвища,яка ще павелкА ? непорозуміння як привід розправи над непокірною монзуль,яка не хоче як всі,судити за хабарі
Ответить
+2
-8
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
04.12.2020 в 15:46
Ну може за хабарі вона судити і не хоче, але ж треба ще профі бути і не допускати дитячих помилок!
Ответить
+5
-1
Alex-696 (Немирів)
04.12.2020 в 15:53
А по факту помилки "суперарбітреси" що можеш сказати?
Ответить
+2
-1
avatar
Juva_07 (UA)
04.12.2020 в 15:26
очередной позор... У нас какой чемпионат, такое смешное и судейство! А потом мы удивляемся, почему УЕФА выносит решение в пользу "своих". да потому что у нас НИКТО ПРАВИЛ ИГРЫ В ФУТБОЛ НЕ ЧИТАЕТ И НЕ ЗНАЕТ! Все решает бабло..
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+2
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.12.2020 в 15:50
Ніякого зв'язку тут немає. Просто треба позбавитися продажних чинуш від футболу.
Ответить
0
-1
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Juva_07 (UA)
04.12.2020 в 15:59
Как раз таки и есть связь. У нас места в командах покупаются, а в Европе - нужно заслужить место своей игрой, назначения на матчи - распределяются по блату. И они всё прекрасно знают про нашу гнилую систему. А рыба гниет с головы..
0
0
Просто Квашин (Харьков)
04.12.2020 в 15:10
А я говорил, что с Мозоль будет вся Европа смеяться....
Ответить
+7
-3
Shevchenko_7 (Kiev)
04.12.2020 в 15:16
а чтобы ты еще мог сделать? только говорить
Ответить
+1
-7
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.12.2020 в 15:51
А ти сліпий, і не бачиш, що вона творить вже у ЛЄ?
+2
-1


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