Монзуль не знает правил игры в футбол? Украинские арбитры наварили с заменой в матче Гент - Слован

Вчерашний день, третье декабря 2020-го года, стал особенным для Екатерины Монзуль и в какой-то степени историческим для украинского футбола. Арбитр из Харькова Екатерина Монзуль впервые судила мужской матч клубного международного турнира.

Это был поединок группы L Лиги Европы, в котором бельгийский "Гент" принимал чешский "Слован". По итогам чехи выиграли 2:1, но ни одна из этих команд не вышла в плей-офф турнира. Екатерина Монзуль в матче никого не удалила, пенальти не назначала, потасовку в конце игры урегулировала желтыми карточками. В целом показала их девять в матче. Но самый интересный и запутанный эпизод произошел в районе 77-й минуты, когда Екатерина Монзуль не позволила "Генту" провести замену.

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Что случилось?

В протокол основного состава бельгийской команды был внесен игрок под восьмым номером Вадис Оджиджа-Офоэ. Однако во время предматчевой разминки он получил повреждения, поэтому в основе вышел другой игрок. Вадис Оджиджа-Офоэ же остался среди запасных.

Повреждение оказалось незначительным, поэтому тренер "Гента" на 76-й минуте решил сделать замену – вместо Свена Кумса выпустить как раз Вадиса Оджиджа-Офоэ. Собственно, эта замена с разрешения четвертого арбитра Дениса Шурмана и произошла. Однако Екатерина Монзуль, опираясь на известные только ей правила, не позволила Оджиджа-Офоэ войти в игру. Она, не дав свистка о возобновлении матча, отправила Оджиджа-Офоэ за пределы поля, а на зеленый прямоугольник вернула Свена Кумса.

Что произошло дальше?

Оджиджа-Офоэ так и не сыграл в этом матче. "Гент" выполнил только две замены, проиграл 1 2, а тренер, позже уволенный со своей должности (за неудовлетворительные результаты), удивлялся ситуации:

- У Вадиса Оджиджа-Офоэ были проблемы со стопой. Поскольку ранее у этого игрока уже были проблемы с икроножной мышцей, мы не захотели рисковать. Вместо него в основе вышел Дорш. Но Вадиса мы не исключили из заявки, он просто занял место на трибунах (чуть выше скамейки запасных, - примечание), потому что в нашей технической зоне не было места. Также мы связывались с УЕФА. Получили по телефону подтверждение и разрешение использовать этого игрока. Но арбитры это не приняли. Я никогда раньше подобного не видел. Это недопустимо на таком уровне, - сказал главный тренер.

Что говорят правила?

Правило 03 игры в футбол свидетельствует, что игрок, который сначала внесен в протокол как основной, может быть переведен в резерв, оставаясь в заявке на матч.

Правило 03:

5. Нарушение и санкции

- Если заявленный запасной игрок начинает вместо заявленного игрока, а арбитр не проинформирован о такой замене:

арбитр позволяет заявленному запасному игроку продолжать играть;

дисциплинарные санкции к заявленному запасному игрока могут не применяться;

заявленный игрок становится заявленным запасным игроком;

количество определенных замен для такой команды не сокращается;

арбитр сообщает об инциденте в соответствующие инстанции.

Выводы

Судейский эксперт Мирослав Ступар убежден, что Монзуль ошиблась – она ​​не знает Правил. И это так. Кроме того, что "Генту" УЕФА позволил использовать услуги Оджиджа-Офоэ, замену позволил четвертый арбитр Денис Шурман. А у него, в отличие от арбитра в поле Екатерины Монзуль, протокол (заявка) матча был перед глазами. Вопрос к Монзуль, почему она не доверилась четвертому арбитру, и вопрос к Шурману – почему он не объяснил Монзуль, что Оджиджа-Офоэ остался в заявке на матч.

- Да тут даже не нужно звонков в УЕФА, - говорит Мирослав Ступар. - Есть Правило, согласно которому игрок, который заявлен на матч в основной состав, может быть заменен запасным заявленным игроком. А заявленный основной игрок становится заявленным запасным игроком. То есть, он не обязательно должен быть исключен из заявки. Екатерине Монзуль не мешало бы подучить Правила.

Мораль

Ждем, когда Павелко и компания объявят Монзуль лучшим украинским арбитром года.