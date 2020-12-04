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"Трудно принять такой результат" - Защитник Лестера уверяет, что команда не заслужила поражения от Зари

Лига Европы
(1 голосов)

Рикардо Перейра - о матче с Зарей

"Трудно принять такой результат" - Защитник Лестера уверяет, что команда не заслужила поражения от Зари
Новина українською

Защитник "Лестера" Рикардо Перейра прокомментировал матч 5-го тура Лиги Европы, в котором его команда уступила луганской "Заре" со счетом 0:1.

"Я думаю, что это было тяжелое поражение, потому что у нас были шансы забить. Мы были на высоте, когда они отличились, и нам трудно принять такой результат. Я думаю, мы этого не заслужили, но должны извлечь из этого урок и добиться большего успеха в следующий раз.

Конечно, игра была бы другой, если бы забили. Ундер имел шанс в концовке матча, но их вратарь сделал отличный сейв.

В Лиге Европы мы находимся в лучшем положении, чем "Брага", так что это положительный момент. У нас осталось игра дома против АЕКа, которую мы должны выиграть, чтобы обеспечить первое место в группе", - цитирует слова Перейры официальный сайт клуба.

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В статье: Заря (Луганск) Рикардо Перейра "Лестер Сити"
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Комментарии (1)
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fabo34
04.12.2020 в 17:27
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Kolibri (Киевоград)
04.12.2020 в 17:12
Кто же тебе не верит?! )))) Ты лучший, просто обхезались немного))))
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