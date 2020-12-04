"Трудно принять такой результат" - Защитник Лестера уверяет, что команда не заслужила поражения от Зари

Защитник "Лестера" Рикардо Перейра прокомментировал матч 5-го тура Лиги Европы, в котором его команда уступила луганской "Заре" со счетом 0:1.

"Я думаю, что это было тяжелое поражение, потому что у нас были шансы забить. Мы были на высоте, когда они отличились, и нам трудно принять такой результат. Я думаю, мы этого не заслужили, но должны извлечь из этого урок и добиться большего успеха в следующий раз.

Конечно, игра была бы другой, если бы забили. Ундер имел шанс в концовке матча, но их вратарь сделал отличный сейв.

В Лиге Европы мы находимся в лучшем положении, чем "Брага", так что это положительный момент. У нас осталось игра дома против АЕКа, которую мы должны выиграть, чтобы обеспечить первое место в группе", - цитирует слова Перейры официальный сайт клуба.