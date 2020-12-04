Гладкий: Возможно, Заря в Англии показывала даже более качественный футбол, чем дома

Нападающий "Зари" Александр Гладкий прокомментировал победу своей команды в матче 5-го тура Лиги Европы над "Лестером" (1:0).

"Все ребята вышли и выложили даже не на 100%, а больше, выжали из себя все, что могли. Мы в Англии против "Лестера" играли чуть по-другому. Возможно, мы в Англии показывали даже более качественный футбол, чем во втором матче. Чуть перестроились, это принесло результат.

Я командный игрок. Если я не забиваю, но команда выигрывает – буду только радоваться. Вышел вместо меня Аллахьяр, забил, команда выиграла, о чем тут говорить. Мы рады, все его поздравили.

У нас сейчас насыщенный график, через несколько дней матч с "Днепром-1", нужно готовиться. На последний матч с "Брагой" не будем расслабляться, это престиж, это Лига Европы, на такие матчи нельзя выходить спустя рукава. У нас есть болельщики, имя, которому футболисты должны соответствовать. Мы подняли планку, а теперь должны ее удержать", – сказал Гладкий.