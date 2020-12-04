Севидов: Заря изменила рисунок игры - мало зрелищности, во главу угла был поставлен результат

Известный украинский тренер Александр Севидов, в подкасте "Халат Милевского" , высказался о вчерашней победе "Зари" над "Лестером".

"Мы внимательно следим за футбольном фортуной - недавно она покинула Львов и снова вернулась в Запорожье, заскочив на один день в Киев. Стоит отметить, что эта третья подряд победа луганчан.

Может, немного с более скромным счетом, но при всем уважении к "Минаю", соперник был не "Минай". Нужно отметить, что в последних матчах изменился рисунок игры "Зари". Они немного потеряли зрелищность, во главу угла поставлен исключительно результат.

Поговорку "победителей не судят" никто не отменял. "Заря" изменила свой стиль - много передач поперек, много передач назад, мало острых передач. Если убрать Кочергина, то никто по воротам бить не будет.

Прагматичность "Зари" победила над романтичным футболом, который мы видели до этого. Но стоит отметить, что несмотря на вчерашний состав, "Лестер" - сильный клуб. Победа есть победа. Жаль только, что особой турнирной роли она не играет", - заявил Севидов.

Отметим, что в матче шестого тура ЛЕ перед "Зарей" уже не будет турнирных задач.