Официально: Матч Лиги Европы отменен из-за коронавируса

Один из матчей завтрашнего дня Лиги Европы официально отменен - "Вильярреал" не сыграет против "Карабаха".

В составе азербайджанской команды массовая вспышка COVID-19. Сейчас у них нет даже минимального числа игроков. В течении нескольких дней УЕФА примет вердикт по данному инциденту.

#UEL | Official announcement: The game against @FKQarabaghEN, corresponding to MD6 of the @EuropaLeague Group Stage, has been postponed.https://t.co/ohg3NOHZku — Villarreal CF English (@Eng_Villarreal) December 8, 2020

Стоит отметить, что игра ни на что не влияла - испанцы обеспечили себе первое место, в то время как "Карабах" выше четвертого не поднимется.