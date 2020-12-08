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Официально: Матч Лиги Европы отменен из-за коронавируса
Болезнь продолжает мешать игре номер один
Один из матчей завтрашнего дня Лиги Европы официально отменен - "Вильярреал" не сыграет против "Карабаха".
В составе азербайджанской команды массовая вспышка COVID-19. Сейчас у них нет даже минимального числа игроков. В течении нескольких дней УЕФА примет вердикт по данному инциденту.
#UEL | Official announcement: The game against @FKQarabaghEN, corresponding to MD6 of the @EuropaLeague Group Stage, has been postponed.https://t.co/ohg3NOHZku— Villarreal CF English (@Eng_Villarreal) December 8, 2020
Стоит отметить, что игра ни на что не влияла - испанцы обеспечили себе первое место, в то время как "Карабах" выше четвертого не поднимется.
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