Официально: Матч Лиги Европы отменен из-за коронавируса

Один из матчей завтрашнего дня Лиги Европы официально отменен - "Вильярреал" не сыграет против "Карабаха".

В составе азербайджанской команды массовая вспышка COVID-19. Сейчас у них нет даже минимального числа игроков. В течении нескольких дней УЕФА примет вердикт по данному инциденту.

#UEL | Official announcement: The game against @FKQarabaghEN, corresponding to MD6 of the @EuropaLeague Group Stage, has been postponed.https://t.co/ohg3NOHZku