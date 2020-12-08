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Официально: Матч Лиги Европы отменен из-за коронавируса

Лига Европы
(1 голосов)

Болезнь продолжает мешать игре номер один

Официально: Матч Лиги Европы отменен из-за коронавируса
UA-Футбол
Новина українською

Один из матчей завтрашнего дня Лиги Европы официально отменен - "Вильярреал" не сыграет против "Карабаха".

В составе азербайджанской команды массовая вспышка COVID-19. Сейчас у них нет даже минимального числа игроков. В течении нескольких дней УЕФА примет вердикт по данному инциденту.

Стоит отметить, что игра ни на что не влияла - испанцы обеспечили себе первое место, в то время как "Карабах" выше четвертого не поднимется.

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В статье: Вильярреал Карабах (Агдам) коронавирус
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Комментарии (7)
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oda1979 (Запорожье)
08.12.2020 в 22:01
Вот и все. Павелко может грустить.
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0
0
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
08.12.2020 в 22:17
Да ещё раз в Египте погрустит.
Ответить
0
0
andyua (Kyiv)
08.12.2020 в 21:16
От і подивимося на вердикт
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+1
-1
yerik (Chernivtsi)
08.12.2020 в 21:18
Что тут смотреть? "Технарь" "Карабаху". У них даже минимума нет. Это - не та же ситуация, что с нами.
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+3
0
George_D (Харьков)
08.12.2020 в 21:43
Это не та же ситуация, что с нами хотя бы потому, что в отличие от нашего матча этот ни на что не влияет. К тому же, за технарь УЕФА и премиальные не платит. Кому нужна эта "техническая" победа?
+1
0
yerik (Chernivtsi)
08.12.2020 в 21:19
У нас было кому играть, а здесь - некому.
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+1
0
ZSTV1223 (Черкаси)
08.12.2020 в 21:32
А може технічна поразка 0:3 для Вільяреалу ?
+1
-1


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