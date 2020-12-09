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Динамо не будет сеяным при жеребьевке 1/16-й финала Лиги Европы

Лига Европы
(3 голосов)

На слабого соперника рассчитывать не приходится

Динамо не будет сеяным при жеребьевке 1/16-й финала Лиги Европы
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Вчера поздно ночью "Динамо", одержав победу над "Ференцварошем" 1:0, забронировало за собой третье место турнирной таблицы группы G Лиги чемпионов и гарантировало участие в 1/16-й финала Лиги Европы.

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При жеребьевке этого раунда турнира "Динамо" не будет сеяным. В посев попадут шестнадцать команд – двенадцать победителей групп Лиги Европы и четыре лучшие команды среди восьми, занявших третьи места в группах Лиги чемпионов.

Так вот, "Динамо" попадает в число четырех худших обладателей третьего места группы ЛЧ. Больше очков, чем у киевлян, набрали представители групп В ("Реал" / "Шахтер" / "Интер"), D ("Аталанта" / "Аякс"), Е ("Краснодар"), F ("Брюгге"), Н (МЮ).

Динамо не будет сеяным при жеребьевке 1/16-й финала Лиги Европы - изображение 1

Это означает, что "Динамо" в 1/16-й финала Лиги Европы сыграет с кем-то из победителей групп Лиги Европы или с одним из представителей лучших третьих мест Лиги чемпионов.

Полный список возможных соперников "Динамо" сформируется позже. Жеребьевка 1/16-й финала Лиги Европы состоится 14-го декабря.

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В статье: Лига чемпионов Лига Европы Динамо (Киев)
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Комментарии (7)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2020 в 13:02
Сліпий казав "Побачимо"... Перед АЕКом у 2018 та потім Олімпіакосом у 2019 теж саме пророкували. Як і перед АЗ у цьому році.
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0
0
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Динамо-машина (Киев)
09.12.2020 в 12:58
Кто не верит, тот дурак и недоброжелатель ВКДК. Игроки набрались опыта, груз ответственности спал. Хорошо подготовятся на сборах и всё будет ок!
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+2
0
Очманілий Заєць (Odessa)
09.12.2020 в 12:38
Виліт у наступному раунді ґарантовано. І справа тут не лише у відсутності командної гри і повної імпотенції попереду. Мірча у Шахтарі так і не навчився виводити команду на пік форми без ігрової практики. Якщо б пощастило і в 1/16 та 1/8 трапилися суперники більш-менш прохідні, то до 1/4 фіналу команда Мірчі більш-менш у формі (але й суперники вже вищої ранґи). Тож похід ДК в еврокубках буде закінчено вже в наступному раунді.
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+1
-3
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Динамо-машина (Киев)
09.12.2020 в 12:56
Типун тебе на язык, ворона ты черноротая!
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+2
0
Technical
09.12.2020 в 12:30
Значить в 1/16 буде виліт. Якщо з такою грою, як учора...
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0
-2
Fontango (Kharkov)
09.12.2020 в 12:19
И тут пысдец подкрался незаметно!)))
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+2
-2
metall5291 (Kharkiv)
09.12.2020 в 12:48
..... хоть виден был издалека.
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+1
-2


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