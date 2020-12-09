Динамо не будет сеяным при жеребьевке 1/16-й финала Лиги Европы

Вчера поздно ночью "Динамо", одержав победу над "Ференцварошем" 1:0, забронировало за собой третье место турнирной таблицы группы G Лиги чемпионов и гарантировало участие в 1/16-й финала Лиги Европы.

При жеребьевке этого раунда турнира "Динамо" не будет сеяным. В посев попадут шестнадцать команд – двенадцать победителей групп Лиги Европы и четыре лучшие команды среди восьми, занявших третьи места в группах Лиги чемпионов.

Так вот, "Динамо" попадает в число четырех худших обладателей третьего места группы ЛЧ. Больше очков, чем у киевлян, набрали представители групп В ("Реал" / "Шахтер" / "Интер"), D ("Аталанта" / "Аякс"), Е ("Краснодар"), F ("Брюгге"), Н (МЮ).

Это означает, что "Динамо" в 1/16-й финала Лиги Европы сыграет с кем-то из победителей групп Лиги Европы или с одним из представителей лучших третьих мест Лиги чемпионов.

Полный список возможных соперников "Динамо" сформируется позже. Жеребьевка 1/16-й финала Лиги Европы состоится 14-го декабря.