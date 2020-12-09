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Заря огласила состав на матч Лиги Европы с Брагой
В Португалию отправилось 19 футболистов
В четверг, 10 декабря Заря проведет матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы против Браги. На поединок Виктор Скрыпник взял 19 игроков.
Стоит отметить, что в список не попал автор гола в ворота Лестера Аллахьяр Сайядманеш.
Вратари: Василь, Шевченко, Мацапура.
Защитники: Вернидуб, Абу Ханна, Фаворов, Поддубный.
Полузащитники: Хомченовский, Иванисеня, Назарина, Гринь, Юрченко, Цыганикс.
Нападающие: Кочергин, Лунев, Перович, Гладкий, Кабаев, Громов.
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09.12.2020 в 15:48
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