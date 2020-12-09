Брага – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура Лиги Европы

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 6-го тура группового раунда Лиги Европы между луганской "Зарей" и португальской "Брагой".

Матч, который уже ничего не решает для команды Скрипника. По сути, для хозяев тоже – "Браге" необходимо побеждать и уповать на осечку "Лестера" в поединке с ФК "АЕК", чтобы занять первое место в квартете. Луганчане же потеряли все шансы на выступление весной в еврокубках, однако это не повод расслабляться для украинской команды, необходимо отстоять свою честь после разгромного поражения от португальцев. Сыграет ли "Заря" смело и агрессивно? Будут ли хозяева нестись вперед? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 10 декабря – в 21:55 по киевскому времени.