  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Тренер Браги Карвальял: У Зари очень интересный стиль игры
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Браги Карвальял: У Зари очень интересный стиль игры

Лига Европы
(1 голосов)

Брага будет бороться за первое место в группе

Тренер Браги Карвальял: У Зари очень интересный стиль игры
Новина українською

Главный тренер португальской "Браги" Карлуш Карвальял поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового раунда Лиги Европы с "Зарей".

"Заря" - очень хорошая команда, которая смогла обыграть "Лестер" и АЕК… Они комфортно себя чувствуют в чемпионате.

У них сбалансированная линия защиты и сильная полузащита с атакой. Это команда, у которой очень интересный стиль игры.

Чтобы победить завтра, нам нужно стать единым целым, нейтрализовать сильные стороны соперника и попробовать использовать слабости соперника", - сказал Карвальял.

Напомним, что матч "Брага" — "Заря" состоится в четверг 10 декабря и начнется в 22:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Брага Карлуш Карвальял
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...