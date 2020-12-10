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Тренер Браги Карвальял: У Зари очень интересный стиль игры
Брага будет бороться за первое место в группе
Главный тренер португальской "Браги" Карлуш Карвальял поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового раунда
"Заря" - очень хорошая команда, которая смогла обыграть "Лестер" и АЕК… Они комфортно себя чувствуют в чемпионате.
У них сбалансированная линия защиты и сильная полузащита с атакой. Это команда, у которой очень интересный стиль игры.
Чтобы победить завтра, нам нужно стать единым целым, нейтрализовать сильные стороны соперника и попробовать использовать слабости соперника", - сказал Карвальял.
Напомним, что матч "Брага" — "Заря" состоится в четверг 10 декабря и начнется в 22:00.
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