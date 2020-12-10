Тренер Браги Карвальял: У Зари очень интересный стиль игры

Главный тренер португальской "Браги" Карлуш Карвальял поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового раунда Лиги Европы с "Зарей".

"Заря" - очень хорошая команда, которая смогла обыграть "Лестер" и АЕК… Они комфортно себя чувствуют в чемпионате.

У них сбалансированная линия защиты и сильная полузащита с атакой. Это команда, у которой очень интересный стиль игры.

Чтобы победить завтра, нам нужно стать единым целым, нейтрализовать сильные стороны соперника и попробовать использовать слабости соперника", - сказал Карвальял.

Напомним, что матч "Брага" — "Заря" состоится в четверг 10 декабря и начнется в 22:00.