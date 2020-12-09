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Моуриньо: МЮ - один из главных претендентов на победу в Лиге Европы
"Особенный" не мог не зацепить свой бывший клуб
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо высказался о вчерашнем проигрыше "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионов.
"Теперь "Манчестер Юнайтед" стал одним из главных фаворитов на победу в Лиге Европы. Команды, которые приходят в ЛЕ из Лиги Чемпионов, всегда считаются более сильными.
"Манчестер Юнайтед" - одна из лучших команд. У них была очень тяжелая группа - "ПСЖ", "МЮ" и "РБ Лейпциг". Мы все знали, что любому из них будет нелегко, и все мы знали, что из этой группы сильная команда попадет в Лигу Европы", - заявил португалец.
Отметим, что "шпоры" также обеспечили себе выход в 1/16 Лиги Европы.
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