Скрипник: Это Лига Европы. Такие игры товарищескими не бывают

Главный тренер " Зари " Виктор Скрипник на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от поединка 6-го тура Лиги Европы с "Брагой".

- Для начала, хотелось бы поздравить "Брагу" с выходом в следующий этап Лиги Европы. Завтра на поле выйдут две команды, у которых будет боевой настрой и сильное желание победить. Такие игры товарищескими не бывают, это групповой этап Лиги Европы, хоть уже и этот матч ничего не решает. Тем не менее, мы хотим показать достойную игру. Наша команда отдаст все силы для максимального результата.

- Просматривая игры, в которых "Брага" хорошо себя проявила, насколько вы ожидаете хорошей игры от соперника?

- Они нас победили в первом нашем противостоянии, хотя игра у обеих команд была на уровне, мы имели хорошие моменты, но нас очень быстро наказали за ошибки и эти ошибки оказались фатальными для нас. У "Браги" достаточно квалифицированные, достойные и мощные футболисты, они очень сильны. Исход этого группового этапа уже решён, но все же игра завтра будет непростая. Обе команды хотят достичь результата, показать себя и свою игру, играть только на победу, а что будет на самом деле, покажет только завтрашний поединок.

- Как вы думаете, "Заря" может поставить рекорд в этой Лиге Европы?

- Эта тенденция нам нравится. Это так сказать, праздник для ребят и зрителей, когда получаешь, тот результат, о котором давно желал.

- В прошлой игре хорошо проявил Аллахьяр Сайядманеш, но из-за затяжки с визой от поргутальского консульства, игрок, к сожалению, не прибыл. Скажите, если бы таких проблем не было, насколько сильно бы вы рассчитывали на него?

- У нас достаточно игроков, которых мы заранее не предупреждаем, что они будут играть, для того, чтобы каждый из них отдавался по полной, на каждой тренировке с надеждой на то, что он будет выходить на поле в старте. Мы никогда не даём понять футболисту за несколько дней до игры, что он будет выходить с первых минут. Мне кажется, что такая практика есть в любой команде. Да, на Аллахьяра мы рассчитывали, играл бы он или нет, это решение принималось бы в день игры. У нас, к примеру, ещё 2 тренировки впереди, забегать вперёд и говорить, что тот игрок будет задействован, а этот нет, мы не будем и никогда так не делали. Мы всегда взвешенно смотрим на ситуацию, изучаем соперника, подбираем игроков, которые, так сказать, есть в наличии. Нам жаль, что Аллахьяр не сможет нам помочь, но в то же время у нас есть достаточно хорошие футболисты, которые выйдут и будут показывать наш футбол, представлять наши интересы.