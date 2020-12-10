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Шахтер будет в посеве при жеребьевке 1/16-й финала Лиги Европы

Лига Европы
(3 голосов)

А Динамо - вне посева

Шахтер будет в посеве при жеребьевке 1/16-й финала Лиги Европы
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер", набрав в группе Лиги чемпионов с "Реалом", "Интером" и "Боруссией" (Менхенгладбах) восемь очков, обеспечил себе место в 1/16-й финала Лиги Европы.

При жеребьевке этого раунда "горняки" будут среди сеяных команд. Напомним, что в посев попадают двенадцать победителей групп Лиги Европы и четыре лучших команды среди тех, кто стал третьим в Лиге чемпионов.

Соответственно, на первом весеннем этапе "Шахтер" сыграет с какой-то из команд, занявшей второе место в группе Лиги Европы, или же с кем-то из худших третьих мест Лиги чемпионов. Однако в отношении тех, кто вылетел из Лиги чемпионов, есть ограничения. Из четырех "не сеянцев" чемпионской лиги с "Шахтером" могут сыграть только два – "Зальцбург" и "Олимпиакос". "Краснодар" и "Динамо" (Киев), которые тоже не сеянные, соперниками "Шахтера" точно не будут.

Сейчас известны имена лишь трех потенциальных соперников команды Каштру в 1/16-й финала ЛЕ:

  • "Зальцбург" (Австрия);
  • "Олимпиакос" (Греция);
  • "Црвена Звезда" (Сербия).

Остальные возможные соперники определятся в ночь с 10 на 11-е декабря.

Жеребьевка 1/16-й финала Лиги Европы состоится 14-го декабря.

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В статье: Лига Европы Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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kuandrew (Львов)
10.12.2020 в 01:14
Црвена звезда в сам раз
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