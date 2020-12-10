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Шахтер будет в посеве при жеребьевке 1/16-й финала Лиги Европы
А Динамо - вне посева
"Шахтер", набрав в группе Лиги чемпионов с "Реалом", "Интером" и "Боруссией" (Менхенгладбах) восемь очков, обеспечил себе место в 1/16-й финала Лиги Европы.
При жеребьевке этого раунда "горняки" будут среди сеяных команд. Напомним, что в посев попадают двенадцать победителей групп Лиги Европы и четыре лучших команды среди тех, кто стал третьим в Лиге чемпионов.
Соответственно, на первом весеннем этапе "Шахтер" сыграет с какой-то из команд, занявшей второе место в группе Лиги Европы, или же с кем-то из худших третьих мест Лиги чемпионов. Однако в отношении тех, кто вылетел из Лиги чемпионов, есть ограничения. Из четырех "не сеянцев" чемпионской лиги с "Шахтером" могут сыграть только два – "Зальцбург" и "Олимпиакос". "Краснодар" и "Динамо" (Киев), которые тоже не сеянные, соперниками "Шахтера" точно не будут.
Сейчас известны имена лишь трех потенциальных соперников команды Каштру в 1/16-й финала ЛЕ:
- "Зальцбург" (Австрия);
- "Олимпиакос" (Греция);
- "Црвена Звезда" (Сербия).
Остальные возможные соперники определятся в ночь с 10 на 11-е декабря.
Жеребьевка 1/16-й финала Лиги Европы состоится 14-го декабря.
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