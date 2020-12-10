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"Он не понимает тактику нашей команды". Тренер Бенфики – об арендованном у Барселоны защитнике
В Каталонии выучку не получил?
Тренер "Бенфики" Жорже Жезуш рассказал о Жан-Клере Тодибо. Цитирует наставника "орлов" французское издание L'Équipe.
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"Тодибо не попадет в заявку на наш поединок со "Стандардом" в Лиге Европы. У него плохие физические кондиции, он не понимает тактику нашей команды. Он не работал с партнерами, я в нем не заинтересован".
Напомним, центральный защитник "Барселоны" был отдан в аренду в "Бенфику". 20-летний исполнитель не сыграл ни одного матча за португальский гранд и скомкал свое пребывание повреждением.
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Источник:L'Équipe
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