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"Он не понимает тактику нашей команды". Тренер Бенфики – об арендованном у Барселоны защитнике

Лига Европы
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В Каталонии выучку не получил?

"Он не понимает тактику нашей команды". Тренер Бенфики – об арендованном у Барселоны защитнике
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Тренер "Бенфики" Жорже Жезуш рассказал о Жан-Клере Тодибо. Цитирует наставника "орлов" французское издание L'Équipe.

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"Тодибо не попадет в заявку на наш поединок со "Стандардом" в Лиге Европы. У него плохие физические кондиции, он не понимает тактику нашей команды. Он не работал с партнерами, я в нем не заинтересован".

Напомним, центральный защитник "Барселоны" был отдан в аренду в "Бенфику". 20-летний исполнитель не сыграл ни одного матча за португальский гранд и скомкал свое пребывание повреждением.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Лига Европы Барселона Жорже Жезуш Стандард (Льеж) Жан-Клер Тодибо
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Источник:
L'Équipe

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