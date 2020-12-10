Милые провинциалы. Как появились и чем прославились ультрас Браги

Если убрать за скобки португальскую "Большую тройку" (Os Tres Grandes), состоящую из "Бенфики", "Порту" и лиссабонского "Спортинга", то что останется?

Не спешите с выводами и не говорите "Не останется ничего": между тремя великими клубами и всеми остальными в Португалии существует еще и так называемый "второй эшелон". В него входят две команды из агломерации Большое Минью.

Минью – это городская конурбация, состоящая из центрального населенного пункта Брага и 11 его промышленных городов-спутников. В футбольном плане это значит, что "Брага" противостоит своей пригородной команде "Витории Гимарайнш".

В сентябре 1992 года на одном из домашних матчей "Браги" появился баннер "Red Skins": это значило, что на трибунах тридцатитысячного стадиона "Брага Мунисипал" появилась новая фирма. В отличие от команд "Большой тройки", саппорт "Браги" изначально был ориентирован на ультрас-постанову, совершенно не касаясь движения футбольных хулиганов. Однако защищать свой клуб иногда следовало и кулаками, поэтому Red Skins, со временем трансформировавшаяся в Red Boys, была вынуждена и выходить в "леса".

Скажем честно, особого признания на этом поприще она не снискала, оставаясь тем же субстратом, коим и являлась в начале – провинциальной фирмой из футбольной глубинки.

Самым действенным стало, само собой, соперничество с "Виторией".

Это противостояние получило в историографии португальского футбола название "Дерби ду Минью": оно считается самым грандиозным матчем ненависти в стране, если говорить о командах, которые не входят в "Большую тройку".

В сезоне 1995/96 представители Red Boys выстрелом из ракетницы лишили фаната "Витории" трех пальцев на руке – для Португалии, в которой околофутбольные банды никогда не жестили, это стало шоком. Интересно, что практически сразу после этого случая развалилась главная фирма "Витории" - банда Black and White Boys.

Но взаимная ненависть оставалась столь сильной, что в 2015-ом году Red Boys вступили в перестрелку (опять же, с использованием ракетниц) с постановщиками "Витории" - хорошо, что хоть на этот раз никто не пострадал.

Поздним летом 2003-го года на домашнем стадионе "Браги" появился еще один знаковый баннер – так родилась на свет ультрас-группировка Bracara Legion. Отношения с RB у нее были, скажем прямо, сложными изначально, поскольку главные акционеры новоявленного образования отделились именно от Red Boys. В 2013-ом году фирма Bracara Legion организовала прорыв на поле в матче против "Маритиму" - так организация стала более-менее известной в стране, хотя, конечно, ей было далеко не только до организованных саппортеров "Большой тройки", но и до Red Boys.

"Мы просто милые провинциалы, - говорит вытатуированный парень с баннером, на котором написано "Red Boys Braga Portugal", - мы ультрас, и поэтому не стремимся выяснять отношения с помощью кулаков". Впрочем, на матчах против "Порту" (2016) и "Бенфики" (2019) "милые провинциалы" не стеснялись проводить полноценные акции: болельщики из Порту и Лиссабона были встречены на автобусной станции, где на них организовали полноценный "прыжок".

Red Boys на данный момент включает в себя около 200 акционеров и около 1.000 человек, являющихся так называемыми "сочувствующими" - это те, кто не входит в основной движ, но при случае поддержит любой силовой метод решения вопроса.

Как говорится, в тихом омуте черти водятся.