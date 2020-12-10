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Кабаев сравнил нынешние матчи с Брагой с поединками двухлетней давности
Два года назад луганчане прошли португальцев в квалификации ЛЕ
Сегодня вечером состоится матч 6 тура группового этапа Лиги Европы, в котором сыграют "Брага" и "
"Мы начали играть совершенно в другой футбол, чем два года назад, когда последний раз играли с "Брагой" здесь в Португалии. Мне кажется, нет смысла сравнивать, видна колоссальная разница. "Брага" показала, что они команда хорошего уровня и что они не прощают ошибок. С такими командами интересно играть", - сказал Кабаев.
Напомним, что матч "Брага" – "Заря" начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет
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