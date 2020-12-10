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Виталий Вернидуб: У нас нет чемоданного настроения. Все сконцентрированы на матче с Брагой
Сегодня луганчане сыграют сой последний матч сезона в Лиге Европы
Капитан "
"У нас нет чемоданного настроения, все игроки сконцентрированы на предстоящем поединке. График достаточно плотный, но лучше работать так тяжело, чем постоянно тренироваться и играть раз в неделю.
Мы хотели попасть в еврокубки и сейчас получаем удовольствие от того, что мы в Лиге Европы. Дай Бог, чтобы и в следующем году мы попали в еврокубки, и с тем багажом опыта, который у нас есть, мы пройдем как можно дальше", - сказал Вернидуб.
Напомним, что матч "Брага" – "Заря" начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет
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