Виталий Вернидуб: У нас нет чемоданного настроения. Все сконцентрированы на матче с Брагой

Капитан " Зари " Виталий Вернидуб в эфире ТК "Футбол" рассказал о настрое команды на матч 6-го тура Лиги Европы против "Браги", который не несет для луганчан турнирной нагрузки.

"У нас нет чемоданного настроения, все игроки сконцентрированы на предстоящем поединке. График достаточно плотный, но лучше работать так тяжело, чем постоянно тренироваться и играть раз в неделю.

Мы хотели попасть в еврокубки и сейчас получаем удовольствие от того, что мы в Лиге Европы. Дай Бог, чтобы и в следующем году мы попали в еврокубки, и с тем багажом опыта, который у нас есть, мы пройдем как можно дальше", - сказал Вернидуб.