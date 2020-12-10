  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Шевченко и Гладкий выйдут в старте Зари на матч с Брагой
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевченко и Гладкий выйдут в старте Зари на матч с Брагой

Лига Европы
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Шевченко и Гладкий выйдут в старте Зари на матч с Брагой
Новина українською

Стали известны стартовые составы команд на матч 6-го тура Лиги Европы Брага – Заря.

Брага: Тиагу Са, Силва, Тормена, Карму, Карлуш, Орта, Новайш, Франсержио, Руис, Галено, Шеттине.

Запасные: Матеус, Сантуш, Секейр, Аль-Мусрати, Паулинью, Орта, Виана, Медейруш, Соареш, Инфанде, Родригеш, Оливейра.

Заря: Шевченко, Цыганикс, Абу-Хана, Иванисеня, Фаворов, Юрченко, Кочергин, Назарина, Громов, Гладкий, Кабаев.

Запасные: Василь, Мацапура, Лунев, Перович, Хомченовский, Поддубный, Гринь.

Напомним, что матч "Брага" – "Заря" начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Брага
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...