Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шевченко и Гладкий выйдут в старте Зари на матч с Брагой
Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы команд на матч 6-го тура
Брага: Тиагу Са, Силва, Тормена, Карму, Карлуш, Орта, Новайш, Франсержио, Руис, Галено, Шеттине.
Запасные: Матеус, Сантуш, Секейр, Аль-Мусрати, Паулинью, Орта, Виана, Медейруш, Соареш, Инфанде, Родригеш, Оливейра.
Заря: Шевченко, Цыганикс, Абу-Хана, Иванисеня, Фаворов, Юрченко, Кочергин, Назарина, Громов, Гладкий, Кабаев.
Запасные: Василь, Мацапура, Лунев, Перович, Хомченовский, Поддубный, Гринь.
Напомним, что матч "Брага" – "Заря" начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет
Популярное сейчас
- Антонио Конте: Это невероятно! Мы доминировали 180 минут, но не забили ни одного гола Шахтеру
- Главный сейв дня! ВИДЕО, как Трубин отбил удар Лукаку в девятку
- Злой Антонио Конте после матча с Шахтером жестко ответил журналисту
- Шахтер занял 3-е место в группе ЛЧ и весной сыграет в Лиге Европы
- ПСЖ разорвал контракт с футболистом из-за секс-скандала с участием горячих красоток. ФОТО
- Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО