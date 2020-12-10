ЛЕ. Наполи - Реал Сосьедад 1:1. Успехи минимализма и максимализма

Лига Европы. Группа F. Шестой тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Реал Сосьедад" 1:1

Голы: Зелински 35 - Виллиан Жозе 90+2

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Руи (Гулям 82), Бакайоко (Демме 69), Руис, Лосано (Политано 70), Зелински (Элмас 74), Инсинье, Мертенс (Петанья 69)

"Реал Сосьедад": Ремиро, Сальдуа (Горосабель 46), Субелдия, Ле Норман (Исак 78), Монреаль (Муньос 78), Мерино, Субименди, Гевара (Саньян 78), Порту (Барранечеа 56), Виллиан Жозе, Янузай

Предупреждения: Мертенс 25, Лосано 41, Руис 59 - Субименди 38, Ле Норман 69, Субелдия 80

Главный арбитр: Орель Гринфельд (Израиль)

"Наполи" и "Реал Сосьедад" идут в Топ-3 в своих лигах, а по игре, возможно, даже лучшие. В 22-ух матчах на двоих они забили 46 мячей. А вот в Лиге Европы обеим голы даются очень тяжело. А когда даются, как "чури-урдин" дома против "Риеки" - они и пропускают дважды. Та ничья 2:2 и 0:1 в очном матче во втором туре заставляла их играть в Неаполе на победу. Четыре ничьи подряд во всех турнирах настораживали, потери лидеров - Давида Силвы и Микеля Оярсабаля - беспокоили. А вот "везувиани" как раз вышли из своего мини-кризиса, выдали два 4:0 в лиге. Да и просто опытнее.

Наставник "Ла Реала" Иманол Альгуасиль резко отметал разговоры о потерях, заверял, что его команда продолжит играть в свою игру. Слово он сдержал. Гости начали штурмом, перехватами, фланговыми атаками. В первом тайме приблизились к процентам владения мячом первого матча (61, тогда 66). За первые 16 минут нанесли пять ударов по воротам плюс почти автогол Руи. Выстрел Жозе с линии штрафной пришлось отбивать Оспине. Уже на 19-ой минуте Порту замыкал прострел Виллиана не той ногой, потому не попал в пустые ворота. Лишь к середине тайма хозяева начали приходить в себя.

В принципе, вторую четверть матча уже можно записать "Наполи" в актив. Он оттолкнул игру в центр поля, замедлил её, провёл несколько неплохих фланговых атак. Пусть и с неточными прострелами. Угловые были интереснее. С такого Бакайоко не попал почти в упор, а Зелински принял отскок на грудь и выстрелил с 15-ти метров. Правда, второй тайм начался так же, как и первый. Мерино чуть не пробил Оспину головой и чуть не закрутил с 14-ти метров. Шли опаснейшие прострелы и заблокированные удары, преимущество лучшей команды Лиги Европы по владению мячом и второй по ударам росло.

На этот раз неаполитанцам отодвинуть игру в центр не удалось. С другой стороны, они оборонялись спокойнее, чем в дебюте матча. Так же замедляли темп. И контратаковали. Лосано дважды опоздал с ударами из отличных позиций, первый в итоге был неточным, второй вообще не состоялся. Непонятно, почему Ле Норман не был удалён за фол сзади во время прорыва Ирвинга к воротам. А сан-себастьянцы в течение 30-ти минут не могли придумать ничего. Правда, потом забили. Навес с фланга Гулям прервал ужасно, на Виллиана Жозе. Впрочем, "Риека" сделала и этот гол не важным.

"Наполи" сыграл по результату, с запасом. С умением страдать, о чём Дженнаро Гаттузо говорил перед матчем. Так что этот пропущенный мяч даже не лишил его первого места в группе. Наверное, он желал победить в первом матче на родном стадионе после переименования его в честь Диего Марадоны, но, учитывая настолько малый креатив, должен быть доволен ничьей. А "Сосьедад" вновь, как и в первом матче, не реализовал огромное преимущество. К его счастью, "Риека" переиграла АЗ и предоставила подопечным Альгуасиля возможность поправить реализацию в 1/16 финала.