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ЛЕ. Гент с Пластуном, Безусом и Яремчуком проиграл в шестой раз в своей группе

Лига Европы
(1 голосов)

Хоффенхайм забил бельгийской команде четыре гола

ЛЕ. Гент с Пластуном, Безусом и Яремчуком проиграл в шестой раз в своей группе
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Смена тренера пока не помогает “Генту”. После поражения “Остенде” в чемпионате Бельгии “буйволы” проиграли во втором матче с Хейном Ванхазенбруком во главе, пропустив четыре мяча от “Хоффенхайма”.

Помимо “Гента”, без очков закончили группу Лиги Европы также “Дандолк” и “Лудогорец”. Интересно, что во всех предыдущих розыгрышах Лиги Европы только четыре команды заканчивали группу без очков, а в сезоне 2020/2021 набралось сразу три таких коллектива.

Это было поражение без шансов. “Хоффенхайм” забивал голы на разный вкус: дальние удары, контратаки, стандарты. “Гент” выглядел разобранной командой. Безус и Пластун вышли в старте, Яремчук появился на поле во втором тайме, но они не выделялись с положительной стороны в этом, в целом, провальном матче для “Гента”. Только в самом конце игры “буйволы” смогли провести один гол.

“Хоффенхайм” набрал 16 очков и выиграл свою группе, показатели “Гента” – ноль побед, ноль ничьих, шесть поражений, разница – 4:15.

ЛЕ. Гент с Пластуном, Безусом и Яремчуком проиграл в шестой раз в своей группе - изображение 1

Лига Европы, группа L, шестой тур. Зинсхайм, “ПреЗеро Арена”

“Хоффенхайм” – “Гент” 4:1

Голы: Байер 21, Сков 26, Байер 49, Крамарич 64 – Фортуна 81

“Хоффенхайм”: Пентке – Пош (Нордтвейт 46), Адамс, Акпогума, Йон – Гачинович, Гайгер (Амаде 75) – Сков (Бельфодиль 61), Даббур, Байер (Баумгартнер 75) – Клаусс (Крамарич 61)

“Гент”: Руф – Нгаде, Пластун, Арсланагич – Мохаммади (Фортуна 46), Овусу, Безус, Дорш (Кумс 56), Кастро-Монтес (Ботака 57) – Кляйндинст, Букари (Яремчук 56)

Предупреждения: Йон 44 – Безус 72

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Хоффенхайм" 6 5 1 0 17-2 +15 16
2 "Црвена Звезда" 6 3 2 1 9-4 +5 11
3 "Слован" Либерец 6 2 1 3 4-13 -9 7
4 "Гент" 6 0 0 6 4-15 -11 0
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В статье: Игорь Пластун Роман Безус Лига Европы Роман Яремчук Хоффенхайм (Зинсхайм) Гент (Бельгия)
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