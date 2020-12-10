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ЛЕ. Гент с Пластуном, Безусом и Яремчуком проиграл в шестой раз в своей группе
Хоффенхайм забил бельгийской команде четыре гола
Смена тренера пока не помогает “Генту”. После поражения “Остенде” в чемпионате Бельгии “буйволы” проиграли во втором матче с Хейном Ванхазенбруком во главе, пропустив четыре мяча от “Хоффенхайма”.
Помимо “Гента”, без очков закончили группу Лиги Европы также “Дандолк” и “Лудогорец”. Интересно, что во всех предыдущих розыгрышах Лиги Европы только четыре команды заканчивали группу без очков, а в сезоне 2020/2021 набралось сразу три таких коллектива.
Это было поражение без шансов. “Хоффенхайм” забивал голы на разный вкус: дальние удары, контратаки, стандарты. “Гент” выглядел разобранной командой. Безус и Пластун вышли в старте, Яремчук появился на поле во втором тайме, но они не выделялись с положительной стороны в этом, в целом, провальном матче для “Гента”. Только в самом конце игры “буйволы” смогли провести один гол.
“Хоффенхайм” набрал 16 очков и выиграл свою группе, показатели “Гента” – ноль побед, ноль ничьих, шесть поражений, разница – 4:15.
Лига Европы, группа L, шестой тур. Зинсхайм, “ПреЗеро Арена”
“Хоффенхайм” – “Гент” 4:1
Голы: Байер 21, Сков 26, Байер 49, Крамарич 64 – Фортуна 81
“Хоффенхайм”: Пентке – Пош (Нордтвейт 46), Адамс, Акпогума, Йон – Гачинович, Гайгер (Амаде 75) – Сков (Бельфодиль 61), Даббур, Байер (Баумгартнер 75) – Клаусс (Крамарич 61)
“Гент”: Руф – Нгаде, Пластун, Арсланагич – Мохаммади (Фортуна 46), Овусу, Безус, Дорш (Кумс 56), Кастро-Монтес (Ботака 57) – Кляйндинст, Букари (Яремчук 56)
Предупреждения: Йон 44 – Безус 72
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Хоффенхайм"
|6
|5
|1
|0
|17-2
|+15
|16
|2
|"Црвена Звезда"
|6
|3
|2
|1
|9-4
|+5
|11
|3
|"Слован" Либерец
|6
|2
|1
|3
|4-13
|-9
|7
|4
|"Гент"
|6
|0
|0
|6
|4-15
|-11
|0
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