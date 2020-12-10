Тоттенхэм - Антверпен 2:0. Хладнокровный расчет затраченных ресурсов

Несмотря на необходимость побеждать, чтобы занять первое место в квартете, главный тренер "шпор" Жозе Моуринью все-таки решил провести серьезную ротацию, оставив на скамейке запасных ключевых хавбеков Сиссоко, Дайера, Ндомбеле и лидеров атаки Сона и Кейна.

В первые 20 минут встречи команды присматривались друг к другу. Бельгийцы действовали очень осторожно, не спешили бежать вперед, а старались спокойно строить свои немногочисленные позиционные атаки. В свою очередь "Тоттенхэм" был не прочь отдать мяч гостям и сделал ставку на скоростные переходы из обороны в атаку и высокие забросы в штрафную соперника.

Во второй половине первого тайма игра раскрылась, коллективы действовали более открыто в атакующей стадии, но до стопроцентных голевых моментов дело не доходило. Лондонцы очень не хотели идти на перерыв с нулями на табло - Винисиус и Лукас Моура в дуэте создали несколько хороших шансов, однако открыть счет "шпорам" так и не удалось.

Вторые 45 минуты англичане и бельгийцы начали значительно активнее. В частности португальский наставник хозяев поля завел своих подопечных и игроки "Тоттенхэма" начали осаждать штрафную "Антверпена", однако не хватало хладнокровия в завершающей стадии.

Болельщики лондонского клуба, которые присутствовали на трибунах, начали даже призвать Моуринью выпустить на поле пару Сон-Кейн. Коуч "шпор" прислушался к своим фанатам и провел сразу тройную замену, выпустив форвардов Харри Кейна и Сон Хин Мина, а также полузащитника Танги Ндомбеле. Почувствовав "запах замены" Винисиус и Бэйл перед самым уходом с поля организовали гол: валлиец эффектно пробил со штрафного с 35-ти метров, а бразилец уверенно сыграл на добивании.

После появления на поле 7-го и 11-го номеров ТТХ у команды Ивана Леко не оставалось никаких шансов на победу. "Петухи" доминировали и разрывали свободные зоны, которые оставляли гости. И на 71-й минуте "шпоры" удвоили свое преимущество в счете: Кейн сделал свою очередную голевую передачу в сезоне и вывел Ло Чельсо на свидание с голкипером "Антверпена" - Джованни не ошибся и поразил ворота Бейранванда. Да и вообще аргентинский хавбек выдал великолепный второй тайм, идя часто в дриблинг и создавая моменты для своих партнеров.

"Тоттенхэм" спокойно обеспечил себе выход с первого места, а Жозе Моуринью хладнокровно сэкономил силы своих футболистов.

Лига Европы 2020/2021 . Групповой этап. 6-й тур

9 декабря, 22:00

Англия, Лондон. Стадион "Тоттенхэм Стэдиум"

"Тоттенхэм" - "Антверпен" 2:0

Голы: Винисиус 56, Ло Чельсо 71.

"Тоттенхэм": Харт, Дэвис, Санчес, Танганга, Регилон (Бергвейн 46), Уинкс (Ндомбеле 59), Ло Чельсо, Доэрти, Винисиус (Кейн 59), Бэйл (Сон Хын Мин 58), Лукас Моура.

Запасные: Уайтмэн, Алдервейрелд, Алли, Сиссоко, Дайер, Ндомбеле, Уайт, Кларк, Скарлетт, Бергвейн, Сон Хын Мин, Кейн.

Главный тренер: Жозе Моуриньо.

"Антверпен": Бейранванд, Бута, Лукаку (Юклеред 59), Батубинсика, Желен, Сек (Верстрате 72), Рафаелов (Ампома 46), Харун, Онгла (Бойя 58), Бенсон (Мийоси 72), Бенавенте.

Запасные: Бюте, Тиам Чевон, де Лат, Юклеред, Ампома, Мийоси, Бойя, Верстрате, Мбокани.

Главный тренер: Иван Леко.

Предупреждения: Санчес 86 - Сек 25, Ампома 77