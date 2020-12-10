Лига Европы
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Никто не в обиде. Наполи - Реал Сосьедад 1:1. Видео голов и обзор матча
Команды вышли в плей-офф
Вашему вниманию видеообзор матча Лиги Европы, в котором "Наполи" принимал "Реал Сосеьедад". Это была первая игра неаполитанцев после переименования стадиона.
Обе стороны обменялись голами, и ничья позволила им выйти в плей-офф. В параллельной игре "АЗ" неожиданно проиграл "Риекке".
Голы: Зелинский 35 - Виллиан Жозе 90+2
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