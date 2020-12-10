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Никто не в обиде. Наполи - Реал Сосьедад 1:1. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
(1 голосов)

Команды вышли в плей-офф

Никто не в обиде. Наполи - Реал Сосьедад 1:1. Видео голов и обзор матча
UA-Футбол
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Вашему вниманию видеообзор матча Лиги Европы, в котором "Наполи" принимал "Реал Сосеьедад". Это была первая игра неаполитанцев после переименования стадиона.

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Обе стороны обменялись голами, и ничья позволила им выйти в плей-офф. В параллельной игре "АЗ" неожиданно проиграл "Риекке".

"Наполи" - "Реал Сосьедад" 1:1
Голы: Зелинский 35 - Виллиан Жозе 90+2

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Наполи (Неаполь)
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