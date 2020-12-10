Безжалостные фармацевти. Байер - Славия 4:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча Лиги Европы, в котором "Байер" принимал "Славию". Команды решали, кто выйдет в плей-офф с первого места.

Равной битвы не вышло, так как "фармацевты" просто уничтожили соперника. Четыре безответных гола и первое место в квартете - все это о "Байере".

“Байер” – “Славия” Прага 4:0

Голы: Бэйли 8, Бэйли 32, Диаби 59, Беллараби 90+1