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Безжалостные фармацевти. Байер - Славия 4:0. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
(1 голосов)

Немецкая сторона стала первой в группе

Безжалостные фармацевти. Байер - Славия 4:0. Видео голов и обзор матча
UA-Футбол
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Вашему вниманию видеообзор матча Лиги Европы, в котором "Байер" принимал "Славию". Команды решали, кто выйдет в плей-офф с первого места.

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Равной битвы не вышло, так как "фармацевты" просто уничтожили соперника. Четыре безответных гола и первое место в квартете - все это о "Байере".

“Байер” – “Славия” Прага 4:0
Голы: Бэйли 8, Бэйли 32, Диаби 59, Беллараби 90+1

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В статье: Байер (Леверкузен) Славия (Прага)
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