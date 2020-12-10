Лига Европы
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Безжалостные фармацевти. Байер - Славия 4:0. Видео голов и обзор матча
Немецкая сторона стала первой в группе
Вашему вниманию видеообзор матча Лиги Европы, в котором "Байер" принимал "Славию". Команды решали, кто выйдет в плей-офф с первого места.
Равной битвы не вышло, так как "фармацевты" просто уничтожили соперника. Четыре безответных гола и первое место в квартете - все это о "Байере".
“Байер” – “Славия” Прага 4:0
Голы: Бэйли 8, Бэйли 32, Диаби 59, Беллараби 90+1
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