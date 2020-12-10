Брага - Заря 2:0 А могли ли мы ожидать чего-то большего?

В двух предыдущих матчах ЛЕ "Заря" одержала победы, в том числе оказалась сильнее полурезервного состава "Лестера", лидера группы. А вот с "еще более резервным" составом "Браги" справиться не удалось. Молодые, условно запасные португальцы стараются использовать любой шанс, для них не имеет значения кто соперник, злыми и голодными к футболу (по-хорошему) выглядели "оружейники". Будем откровенны, луганчанам повезло, что всего два мяча они пропустили. Ведь могло все завершиться разгромом.

Первый тревожный звонок прозвучал для "Зари" уже на третьей минуте. Руиш выстрелил под дальнюю штангу, очень опасно, Цыганикс выбил мяч с линии ворот. Но как неудачно… Зе Карлуш должен был с убойной позиции отправлять мяч в цель, однако запустил его выше ворот. Чудом повезло "Заре", "Брага" нагнетала, доминировала и атаковала большими силами.

Впрочем, игра шла на встречных курсах, подопечные Скрипника не ожидали такой агрессии от хозяев, но приняли это условие и постарались поддержать темп. Тем более, что украинской команде терять было нечего. Шел обмен атаками, у "бело-черных" атаки получались не такими опасными, а вот "Брага" создавала великолепные моменты. Чего только стоят удары Андре Орты – трижды он мог забивать, буквально чуть-чуть ему не хватало.

У "Зари" обязательно необходимо отметить Громова и Кабаева, которые наносили удары по воротам. Эти выстрелы немного охлаждали наступательный пыл хозяев, ненадолго, но охлаждали. Некоторое время мяч находился в центре поля. И все же равной игру в первом тайме назвать нельзя. Если луганчане разыгрывали мяч в районе центрального круга, то "оружейники" использовали каждую возможность для атаки.

На любой вкус получались комбинации у "Браги": через центр проходили, навесы и диагонали получались, а также хорошо работали фланги. Наверное, лучший момент возник у Руиса, когда он вышел один на один с Шевченко, невероятным образом наш голкипер выиграл эту дуэль. Также стоит отметить удары Галено, и еще Новайша в начале второго тайма, когда мяч попал в перекладину.

Перерыв ничего не изменил в игре. Подопечные Карвальяла, словно поймали кураж (а может не хотели думать про оборону) и неслись вперед большими силами. Зе Карлуш выглядел двигателем атак "Браги", хотя выделять отдельно кого-то из хозяев неправильно, в чисто португальский атакующий и техничный футбол играли "оружейники". Казалось хозяева провозглашали: – Забейте нам сколько сможете, а мы сколько захотим.

"Заря" не могла забить, моменты были, но не очевидные, довольно смазанные и неубедительные. Сложно оказалось играть с таким соперником, уж точно сложнее, чем в первом матче. Первый мяч забил Галено, уверенно он ворвался в штрафную, обыграл Фаворова, который отступал и не решался встречать, и пробил. Абу Ханна не смог выбить мяч. От его ноги круглый и залетел в сетку.

Не успели прийти в себя луганчане, необходимо было время, чтобы опомниться, но этого времени хозяева не дали. С таким соперником невозможно играть, когда он куражиться. Прошел блестящий разрезной пас от Медейруша, сразу два наших защитника оказались отрезанными и Рикарду Орта оказался лицом к лицу с Шевченко. Переиграть голкипера оказалось простым делом – 2:0. Это был переломный момент

Большего мы ожидали от "Зари", чувствовался ритм и темп игры, показывали великолепные результаты "черно-белые", но не в этот раз. Силы не безграничны, у Виктора Скрипника очень ограниченный ресурс футболистов. В этой игре стало очевидно, где-то не успели луганчане, чуть не добежали, кого-то не успели накрыть. Вроде бы мелочи, но в сумме у "Браги" получилось преимущество, которое профессионалы умеют реализовывать. Остается ждать следующего евросезона от "Зари", может он будет более успешным.

Лига Европы. Шестой тур

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага)

Главный судья: Даниэль Стефански (Польша)

Брага (Португалия) - Заря (Луганск, Украина) 2:0

Голы: Абу Ханна 61 (авт.), Р. Орта 68,

Заря: Шевченко - Фаворов (Хомченовский 87), Иванисеня, Абу Ханна, Цыганикс - Назарина - Юрченко, Кочергин (Поддубный 87) - Кабаев (Лунев 77) - Гладкий (Петрович 77), Громов (Гринь 77).

Брага: Тьягу Са - Зе Карлуш (Виана 73), Карму, Тормена, Силва - Франсержиу, Новайш (Эль-Мусрати 76), А. Орта (Медейруш 68) - Галено, Гильерме (Паулиньо 68), Руис (Р. Орта).