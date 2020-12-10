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Брага - Заря 2:0 А могли ли мы ожидать чего-то большего?

Лига Европы
(1 голосов)

Португальский клуб прервал победную серию луганчан и, похоже, не заметил этого

Брага - Заря 2:0 А могли ли мы ожидать чего-то большего?
UA-Футбол
Новина українською

В двух предыдущих матчах ЛЕ "Заря" одержала победы, в том числе оказалась сильнее полурезервного состава "Лестера", лидера группы. А вот с "еще более резервным" составом "Браги" справиться не удалось. Молодые, условно запасные португальцы стараются использовать любой шанс, для них не имеет значения кто соперник, злыми и голодными к футболу (по-хорошему) выглядели "оружейники". Будем откровенны, луганчанам повезло, что всего два мяча они пропустили. Ведь могло все завершиться разгромом.

Первый тревожный звонок прозвучал для "Зари" уже на третьей минуте. Руиш выстрелил под дальнюю штангу, очень опасно, Цыганикс выбил мяч с линии ворот. Но как неудачно… Зе Карлуш должен был с убойной позиции отправлять мяч в цель, однако запустил его выше ворот. Чудом повезло "Заре", "Брага" нагнетала, доминировала и атаковала большими силами.

Впрочем, игра шла на встречных курсах, подопечные Скрипника не ожидали такой агрессии от хозяев, но приняли это условие и постарались поддержать темп. Тем более, что украинской команде терять было нечего. Шел обмен атаками, у "бело-черных" атаки получались не такими опасными, а вот "Брага" создавала великолепные моменты. Чего только стоят удары Андре Орты – трижды он мог забивать, буквально чуть-чуть ему не хватало.

У "Зари" обязательно необходимо отметить Громова и Кабаева, которые наносили удары по воротам. Эти выстрелы немного охлаждали наступательный пыл хозяев, ненадолго, но охлаждали. Некоторое время мяч находился в центре поля. И все же равной игру в первом тайме назвать нельзя. Если луганчане разыгрывали мяч в районе центрального круга, то "оружейники" использовали каждую возможность для атаки.

На любой вкус получались комбинации у "Браги": через центр проходили, навесы и диагонали получались, а также хорошо работали фланги. Наверное, лучший момент возник у Руиса, когда он вышел один на один с Шевченко, невероятным образом наш голкипер выиграл эту дуэль. Также стоит отметить удары Галено, и еще Новайша в начале второго тайма, когда мяч попал в перекладину.

Перерыв ничего не изменил в игре. Подопечные Карвальяла, словно поймали кураж (а может не хотели думать про оборону) и неслись вперед большими силами. Зе Карлуш выглядел двигателем атак "Браги", хотя выделять отдельно кого-то из хозяев неправильно, в чисто португальский атакующий и техничный футбол играли "оружейники". Казалось хозяева провозглашали: – Забейте нам сколько сможете, а мы сколько захотим.

"Заря" не могла забить, моменты были, но не очевидные, довольно смазанные и неубедительные. Сложно оказалось играть с таким соперником, уж точно сложнее, чем в первом матче. Первый мяч забил Галено, уверенно он ворвался в штрафную, обыграл Фаворова, который отступал и не решался встречать, и пробил. Абу Ханна не смог выбить мяч. От его ноги круглый и залетел в сетку.

Не успели прийти в себя луганчане, необходимо было время, чтобы опомниться, но этого времени хозяева не дали. С таким соперником невозможно играть, когда он куражиться. Прошел блестящий разрезной пас от Медейруша, сразу два наших защитника оказались отрезанными и Рикарду Орта оказался лицом к лицу с Шевченко. Переиграть голкипера оказалось простым делом – 2:0. Это был переломный момент

Большего мы ожидали от "Зари", чувствовался ритм и темп игры, показывали великолепные результаты "черно-белые", но не в этот раз. Силы не безграничны, у Виктора Скрипника очень ограниченный ресурс футболистов. В этой игре стало очевидно, где-то не успели луганчане, чуть не добежали, кого-то не успели накрыть. Вроде бы мелочи, но в сумме у "Браги" получилось преимущество, которое профессионалы умеют реализовывать. Остается ждать следующего евросезона от "Зари", может он будет более успешным.

Лига Европы. Шестой тур

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага)
Главный судья: Даниэль Стефански (Польша)

Брага (Португалия) - Заря (Луганск, Украина) 2:0

Голы: Абу Ханна 61 (авт.), Р. Орта 68,

Заря: Шевченко - Фаворов (Хомченовский 87), Иванисеня, Абу Ханна, Цыганикс - Назарина - Юрченко, Кочергин (Поддубный 87) - Кабаев (Лунев 77) - Гладкий (Петрович 77), Громов (Гринь 77).

Брага: Тьягу Са - Зе Карлуш (Виана 73), Карму, Тормена, Силва - Франсержиу, Новайш (Эль-Мусрати 76), А. Орта (Медейруш 68) - Галено, Гильерме (Паулиньо 68), Руис (Р. Орта).

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В статье: Заря (Луганск) Лига Европы Виктор Скрипник Брага
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Комментарии (24)
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Comment06 (Украина)
11.12.2020 в 00:28
Если честно, то еще легко отделались. По моментам, по игре 1:4,1:5. В самоотдаче, физике- на уровне, а в индивидуальной технике, футбольном мышлении, комбинационности- между командами пропасть. Но укорить Зарю не в чем- играли, как могли. Как в известном фильме " желания не совпадают с возможностями". В итоге, общую копилку луганчане заметно не пополнили. А тут еще шотландцы одержали 2 победы(+1 балл) и снова оттеснили нас с 11 места, прилично пополнили копилку австрийцы. С учетом вероятных соперников Динамо им надо прилично укрепиться, чтобы пройти 1/16, да и Шахтеру может попасть сильный соперник. В общем, наш рейтинг под большим вопросом, но надежда, как всегда, есть.
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+1
0
haymov18 (Днепр )
11.12.2020 в 00:24
Просто Брага сильнее это видно-но Заря старалась
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
11.12.2020 в 00:19
конечно могли ожидать. тем более, основания ставить на точку за фол на Фаворове были. но - ошибки в обороне, и трындец. жаль, хотелось бы еще очечко в ТК. но спасибо Зоре и за 2 победы
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+2
0
Термит (Киев)
11.12.2020 в 00:12
Заря в этой кампании в целом понравилась, но с таким составом шансов было мало. Гладкий выпадает из игры полностью, он годится только, когда в противниках команды формата Львов или Рух, где тактика - обложили, и пошли навесы-прострелы в штрафную. С командами с высокой линией обороны он бесполезен, всю игру или стоял прикрытым, оторваться не мог или в офсайде. Циганикс старается, но обрезается почти каждую игру, видно, что не защитник. Кабаев - мяч получил, рога в землю и тянет куда-то в пустоту, а голову поднять- пас отдать слабо? Фаворов в Десне смотрелся лучше. Остальные - на уровне. Но хотелось бы этот уровень повыше. Спасибо за этот евросезон!
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+2
0
мы за динамо (киев)
11.12.2020 в 00:11
об"єктивна реальність.
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+2
0
avatar
Крестоносец. (Полтава)
11.12.2020 в 00:11
Заря сыграла и набрала столько, сколько смогла. Спасибо за 6 очков.
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+4
0
NikosFutboloidos (Chop)
11.12.2020 в 00:08
В першому таймі змагались хто більше змарнує моментів. Другий все повернув на місця. Брага добре настоєна можна гнати самогон ( в 1/16), а Зорі вдачі в наступному розіграші
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+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
11.12.2020 в 00:00
Згасла ввже Зоря...
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+2
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
11.12.2020 в 00:20
угу, каждый год згасає, по прогнозам нострадамусов местного разлива)
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+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
10.12.2020 в 23:58
Сыграли как смогли, но португальцы есть португальцы. Их класс и культура игры намного выше. Это не с греками и немотивированными миллионерами с англии играть.
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+3
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
10.12.2020 в 23:58
Треба, щоб Брага кротам дісталася.
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0
-2
очстарчер (Одесса)
10.12.2020 в 23:57
Как Вы пишите заголовки так они и играют.
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
10.12.2020 в 23:57
ПишИте..)
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0
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.12.2020 в 23:56
Слабаки
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+2
-6
Jovan Markoski
11.12.2020 в 00:05
Слабаки Динамо, которые на шару вышли в ЛЕ.
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+2
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
11.12.2020 в 00:05
В зеркало посмотри, Маркоски
0
-3
avatar
Hugo64 (PARIS)
10.12.2020 в 23:56
НИЧЕГО нового-неплохо были-шевченко громов даже кочергин, циганикс понравился- и пожалуй всё- абухана творил чудеса- хотя хуже ещё фаворов-иванисеня ????КАБАЕЕВ жадный-запаривал пару моментов-сам и только сам хочет но не получается-юрченко с игры не может нормально пробить и слабо и не точно-
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+2
0
Jovan Markoski
10.12.2020 в 23:53
Спасибо Заре за 6 очков и 3 место в группе смерти.
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+4
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.12.2020 в 23:56
Группа смерти?
Ответить
+1
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
10.12.2020 в 23:57
0
-2
avatar
Hugo64 (PARIS)
10.12.2020 в 23:57
для ЗАРИ-да
+1
0
Jovan Markoski
11.12.2020 в 00:03
ANESTEZIO, а ты думаешь Лестер, Брага и АЕК, котрые выбили Вольфсбург это так, легкая прогулка???
+2
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
11.12.2020 в 00:04
Нет, это группа смерти
0
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
10.12.2020 в 23:53
Могли
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0
-2


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