Определились потенциальные соперники киевского Динамо в 1/16-й финала ЛЕ

Киевское "Динамо" финишировало на третьем месте в группе Лиги чемпионов и весной сыграет в 1/16-й финала Лиги Европы. Сегодня же определились все потенциальные соперники киевлян на этой стадии.

"Динамо" при жеребьевке будет не сеяным, поэтому соперника киевлянам выберут среди победителей групп Лиги Европы и лучших третьих мест Лиги чемпионов. Единственное ограничение для "Динамо" – донецкий "Шахтер". Клубы из одной страны на этой стадии встретиться не могут.

Итак, потенциальными соперниками "Динамо" являются:

МЮ (Англия);

"Арсенал" (Англия);

"Лестер" (Англия)

"Тоттенхэм" (Англия)

"Байер" (Германия);

"Хоффенхайм" (Германия);

"Рома" (Италия);

"Милан" (Италия);

"Наполи" (Италия);

"Вильярреал" (Испания)

"Аякс" (Нидерланды);

ПСВ (Нидерланды);

"Брюгге" (Бельгия);

"Рейнджерс" (Шотландия);

"Динамо" З (Хорватия).

Жеребьевка состоится в понедельник, 14 декабря.