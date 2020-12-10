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Определились потенциальные соперники киевского Динамо в 1/16-й финала ЛЕ
Большинство - представители топ-чемпионатов
Киевское "Динамо" финишировало на третьем месте в группе Лиги чемпионов и весной сыграет в 1/16-й финала Лиги Европы. Сегодня же определились все потенциальные соперники киевлян на этой стадии.
"Динамо" при жеребьевке будет не сеяным, поэтому соперника киевлянам выберут среди победителей групп Лиги Европы и лучших третьих мест Лиги чемпионов. Единственное ограничение для "Динамо" – донецкий "Шахтер". Клубы из одной страны на этой стадии встретиться не могут.
Итак, потенциальными соперниками "Динамо" являются:
МЮ (Англия);
"Арсенал" (Англия);
"Лестер" (Англия)
"Тоттенхэм" (Англия)
"Байер" (Германия);
"Хоффенхайм" (Германия);
"Рома" (Италия);
"Милан" (Италия);
"Наполи" (Италия);
"Вильярреал" (Испания)
"Аякс" (Нидерланды);
ПСВ (Нидерланды);
"Брюгге" (Бельгия);
"Рейнджерс" (Шотландия);
"Динамо" З (Хорватия).
Жеребьевка состоится в понедельник, 14 декабря.
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