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Определились потенциальные соперники киевского Динамо в 1/16-й финала ЛЕ

Лига Европы
(4 голосов)

Большинство - представители топ-чемпионатов

Определились потенциальные соперники киевского Динамо в 1/16-й финала ЛЕ
UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" финишировало на третьем месте в группе Лиги чемпионов и весной сыграет в 1/16-й финала Лиги Европы. Сегодня же определились все потенциальные соперники киевлян на этой стадии.

"Динамо" при жеребьевке будет не сеяным, поэтому соперника киевлянам выберут среди победителей групп Лиги Европы и лучших третьих мест Лиги чемпионов. Единственное ограничение для "Динамо" – донецкий "Шахтер". Клубы из одной страны на этой стадии встретиться не могут.

Итак, потенциальными соперниками "Динамо" являются:

МЮ (Англия);
"Арсенал" (Англия);
"Лестер" (Англия)
"Тоттенхэм" (Англия)
"Байер" (Германия);
"Хоффенхайм" (Германия);
"Рома" (Италия);
"Милан" (Италия);
"Наполи" (Италия);
"Вильярреал" (Испания)
"Аякс" (Нидерланды);
ПСВ (Нидерланды);
"Брюгге" (Бельгия);
"Рейнджерс" (Шотландия);
"Динамо" З (Хорватия).

Жеребьевка состоится в понедельник, 14 декабря.

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В статье: Лига Европы Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (21)
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absurdlight (Kiev)
11.12.2020 в 00:49
Вот и хорошо. Надеюсь, попадут на Милан или Тоттенхэм. Приятно будет посмотреть как Ибра или Сон хин Мин с Кейном будут колотить всех и вся.
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
11.12.2020 в 00:26
желаю ДК выловить последние 4, если фартанет)
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+1
0
Golfik25 (Киев)
11.12.2020 в 00:25
Последнее 4 неплохие, было бы здорово Рейнджерс, чтоб в таблице коеф выбить последний клуб. Но шансов на халявный жребий нет, почты все клубы уровня ЛЧ..ЛЕ плавно превращается в ЛЧ по набору команд.
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+1
0
Rosanero (palermo)
11.12.2020 в 00:18
А це точно команди Ліги Європи?
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0
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
11.12.2020 в 00:14
Лестер, ПСВ, Брюгге, Динамо, Рейнджерс. Остальные почти приговор
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0
0
sinoptik (Кииев)
11.12.2020 в 00:32
Брюгге не приговор??? Лацио чудом в конце спаслись
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0
0
alex 66 (Кременчуг)
11.12.2020 в 00:12
Мдааааааа...будут англичане и не Лестер(((
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+1
0
gurik (Запорожье)
11.12.2020 в 00:16
Меня вчера заминусовали за токое...)))
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0
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
11.12.2020 в 00:11
Жёстко.
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
11.12.2020 в 00:02
Куди не глянь , повсюди ..опа. Ще з трьома останніми можна якось грати більш-менш на рівних.
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
11.12.2020 в 00:02
Мабуть дістанеться Наполі
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0
0
Djon (Киев)
11.12.2020 в 00:01
Сильные команды. Конечно хочется в соперники кого-то попроще: Брюгге, Рейнджерс, Динамо, Лестер или ПСВ. С остальными будет очень трудно.
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0
0
EI_Omelchenko (Kiev)
11.12.2020 в 00:00
А смысл хотеть слабаков? Нужно равняться на сильных, поднимать свой уровень. Шахтер играл бы со всеми. И Динамо должно, если хочет что то из себя представлять. Кто выпадет, того и будем рвать
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0
-2
Po4eson (Одесса)
11.12.2020 в 00:10
Рвать это сильно )))
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0
0
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
11.12.2020 в 00:11
Это тебе на аналах хвудбол про шахтёр рассказали? :)
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0
-1
Artemanat (Кривой Рог)
10.12.2020 в 23:54
ПСВ самый слабый вариант,но наверное 1/16 это потолок
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0
-1
George_D (Харьков)
10.12.2020 в 23:56
А Рейнджерс? А Брюгге?
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0
0
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
11.12.2020 в 00:12
Потолок это бомжи - Менхенгладбах :)))
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0
-1
Djibouti (Djibouti)
10.12.2020 в 23:54
Динамо - ПСВ
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+1
0
Djibouti (Djibouti)
10.12.2020 в 23:53
Динамо - Динамо
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0
0
George_D (Харьков)
10.12.2020 в 23:55
Танунах хорватов. Такие же андердоги. С ними опасно. Вот Лестер - милое дело. У них Заря выиграла, а Динамо выиграет и подавно. Всех голландцев можно.
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