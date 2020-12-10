  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. ЛЕ. Лестер комфортно одолел АЕК, обеспечив себе первое место в группе G
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЕ. Лестер комфортно одолел АЕК, обеспечив себе первое место в группе G

Лига Европы
(2 голосов)

"Лисы" без проблем взяли три очка

ЛЕ. Лестер комфортно одолел АЕК, обеспечив себе первое место в группе G
Новина українською

Лига Европы, групповой этап

Квартет G, 6-й тур

"Лестер" – "АЕК" 2:0

Голы: Ундер (12), Барнс (14)


"Лестер": Уорд – Джастин, Фофана (Морган, 82), Эванс, Томас – Прат, Ндиди (Менди, 63), Тилеманс (Чоудури, 82) – Ундер, Ихеаначо (Айозе Перес, 67), Барнс

"АЕК": Цинтотас – Хнид, Неделчару, Сварнас (Шахов, 56) – Василантонопулос, Манталос (Албанис, 66), Симойнш (Галанопулос, 81), Крстичич, Митай – Гарсия (Мачерас, 55), Ансарифард (Оливейра, 66)

"Лестер Сити" без проблем одолел "АЕК", чем обеспечил себе первое место в группе G. Подопечные Брендана Роджерса не стали откладывать дело в долгий ящик, решив исход игры в первую 15-минутку. После этого "лисы" перешли в эконом-режим и спокойно довели игру до логичного завершения.

Успешный блицкриг обеспечили ранние голы Дженгиза Ундера и Харви Барнса. На 12-й минуте Ундер воспользовался серией ошибок обороны "АЕКа", увенчанных нелепым промахом Сварнаса по мячу. Экс-вингер "Ромы" незамедлительно воспользовался подарком, слёту вколотив мяч в угол ворот Цинтотаса. Не прошло ещё двух минут, как Харви Барнс удвоил преимущество своей команды после быстрого контрвыпада "лис".

Откровенно говоря, на этом "Лестер" перестал играть на полных мощностях, мысленно готовясь к воскресной игре с "Брайтоном". Неугомонный Харви Барнс ещё периодически тревожил оборону греков, но до разгрома дело не дошло.

Массимо Каррера пытался вернуть "АЕК" в игру, выпустив Евгения Шахова на последние 35 минут. Шахов заменил неудачника первого тайма Сварнаса, а греки перестроились на схему в 4 защитника. Правда, им это никак не помогло, хотя украинцу всё же удалось немного оживить полузащиту своей команды.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: АЕК (Афины) Лестер Сити
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...