ЛЕ. Лестер комфортно одолел АЕК, обеспечив себе первое место в группе G

Лига Европы, групповой этап

Квартет G, 6-й тур

"Лестер" – "АЕК" 2:0

Голы: Ундер (12), Барнс (14)



"Лестер": Уорд – Джастин, Фофана (Морган, 82), Эванс, Томас – Прат, Ндиди (Менди, 63), Тилеманс (Чоудури, 82) – Ундер, Ихеаначо (Айозе Перес, 67), Барнс

"АЕК": Цинтотас – Хнид, Неделчару, Сварнас (Шахов, 56) – Василантонопулос, Манталос (Албанис, 66), Симойнш (Галанопулос, 81), Крстичич, Митай – Гарсия (Мачерас, 55), Ансарифард (Оливейра, 66)

"Лестер Сити" без проблем одолел "АЕК", чем обеспечил себе первое место в группе G. Подопечные Брендана Роджерса не стали откладывать дело в долгий ящик, решив исход игры в первую 15-минутку. После этого "лисы" перешли в эконом-режим и спокойно довели игру до логичного завершения.

Успешный блицкриг обеспечили ранние голы Дженгиза Ундера и Харви Барнса. На 12-й минуте Ундер воспользовался серией ошибок обороны "АЕКа", увенчанных нелепым промахом Сварнаса по мячу. Экс-вингер "Ромы" незамедлительно воспользовался подарком, слёту вколотив мяч в угол ворот Цинтотаса. Не прошло ещё двух минут, как Харви Барнс удвоил преимущество своей команды после быстрого контрвыпада "лис".

Откровенно говоря, на этом "Лестер" перестал играть на полных мощностях, мысленно готовясь к воскресной игре с "Брайтоном". Неугомонный Харви Барнс ещё периодически тревожил оборону греков, но до разгрома дело не дошло.

Массимо Каррера пытался вернуть "АЕК" в игру, выпустив Евгения Шахова на последние 35 минут. Шахов заменил неудачника первого тайма Сварнаса, а греки перестроились на схему в 4 защитника. Правда, им это никак не помогло, хотя украинцу всё же удалось немного оживить полузащиту своей команды.