ЛЕ. Селтик - Лилль 3:2. Перестрелка в пользу Милана

Чтобы сохранять первое место в таблице "Лиллю" нужно было побеждать "Селтик", который давно потерял все шансы пройти дальше. Но французы забыли про оборону и не выполнили задачу.

"Кельты" подошли к игре в ужасной форме, имея за спиной серию из пяти матчей без побед. Тем не менее, сегодня команда Нила Леннона регулярно огрызалась и не выглядела такой безнадежной, как ее описывали СМИ.

Да, "Лилль" больше атаковал, держал мяч и, наверное, наиграл на ничью, но "Селтик" четко караулил ошибки соперника. Именно так хозяева и забили два мяча за семь минут - высоченный Жульен воспользовался удачным разменом при подаче с углового, а Макгрегор отличился с пенальти, который "Доги" привезли сами себе, потеряв мяч возле штрафной.

В эти же семь минут вместился и первый гол "Лилля". Тот же Макгрегор грубо обрезался, выведя Языджи и Иконе вдвоем на одного защитника. Турок сделал все, как книжка учит - отпасовал на свободного партнера.

Во втором тайме рисунок игры не изменился: "Доги" держали мяч, "Кельты" опасно контратаковали. Созданных обеими сторонами моментов хватило бы для счета 4:4 или около того, но в итоге команды забили еще по разу. Тимоти Веа хлестко поймал мяч на ногу после отскока и попал в угол, а Тернбулл четко замкнул прострел с фланга от Айера. Этот мяч, пожалуй, получился самым осмысленным на две команды.

Поскольку в параллельном матче в Праге "Милан" минимально одолел "Спарту", то именно итальянцы закончили групповой раунд на первом месте. "Лилль" вышел в плей-офф со второго. "Селтик" же поздно спохватился. 1 достойный матч из 6 в группе - это плохо для клуба с такими традициями.

ЛЕ, 6-й тур. Глазго. "Селтик-Парк"

"Селтик" - "Лилль" - 3:2

Голы: Жульен, 21, Макгрегор, 28 (с пенальти), Тернбулл, 75 - Иконе, 24, Веа, 71

"Селтик": Хазард - Айер (Уэлш, 87), Жульен, Даффи, Лаксальт - Фримпонг (Хендерсон, 30), Соро, Тернбулл (Рогич, 87), Макгрегор, Эльюнусси - Климала (Айети, 78)

"Лилль": Меньян - Ньясс (Бамба, 72), Фонте (Ботман, 46), Тиаго Джало, Брадарич - Иконе (Лихаджи, 66), Шека, Сумаре (Андре, 66), Веа (Рейнилдо, 78) - Дэвид, Языджи

Предупреждения: Климала, 58, Даффи, 70, Соро, 90+1 - Иконе, 2, Шека, 58, Дэвид, 84