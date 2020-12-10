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Спарта - Милан 0:1. Россонери побеждают в своей группе
Итальянцы резервным составом обыграли чехов
Лига Европы. Групповой этап 6-й тур
У этого матча перед его началом была приставка "почти". Почти ничего не решал, ведь "Спарта" потеряла все шансы выйти в плей-офф еще в пятом туре Лиги Европы, а "Милан" тогда же гарантировал себе евровесну. "Почти" - потому что осталось еще один открытый вопрос в квартете Н: кто же будет первым после группового этапа?
На сам поединок Стефано Пиоли выставил резервный состав. В основе не сыграли Доннарумма, Эрнандес, Ребич, Кэсси, Леау, Чалханоглу и Романьоли. Это еще без травмированных Ибрагимовича, Беннасера и Кьера. К слову, "Спарта" тоже сделала рокировку в одиннадцатке, заменив несколько игроков основы. Это позволило провести матч на встречных курсах.
Начало было, как говорится, без центра поля. Но, с другой стороны, к опасности не доходило ни у одних, ни у других ворот. Взять на себя нишу ответственности смог молодой норвежец Хауге. Нападающий обыграл двух игроков соперника и пробил защитнику между ног точно в дальний угол ворот. Удвоить преимущество "россонери" имел возможность Кастильехо под занавес первого тайма, однако его выстрел в нижний угол после индивидуального прохода парировал Геча.
На второй тайм итальянская команда вышла с задачей удержать результат. На 57 минуте эта схема дала сбой, однако выручил бэк-ап голкипер Донаруммы румын Тэтэрушану. Казалось бы, что может быть хуже для "Спарты", ведь в них и так мало что получалось создать у ворот соперника. Однако арбитр постарался: немецкий рефери показал спорную красную карточку Доминику Плахаты.
Футболист был удален за опасный подкат в центре поля, которым игрок сбил Рафаэля Леау, когда тот бежал в контратаку. Странное решение судьи, ведь фол явно не тянул на красную. Рефери объяснил его совокупностью нарушений от чеха.
Однако "Спарта" на то и так называется, потому что не сдается до последнего. На второй компенсированной минуте матча Карлссон мог на своем пропеллере принести чехам последнее очко в этой Лиге Европы, получив хороший шанс. Однако, удар шведа потянул, опять же, Тэтэрушану.
"Милан" делает выводы из предыдущего группового этапа Лиги Европы и не только проходит в 1/16, но и побеждает в своей группе. В параллельном матче квартета Н "Лиль" уступил в Шотландии "Селтику" со счетом 3:2, а заодно и опустился на вторую позицию. Даже резервный состав "россонери" Пиоли способен на хорошие результаты.
Спарта - Милан 0:1
Гол: Хауге 23.
Спарта: Геча - Витик, Плехаты, Лишка - Визнер, Сачек (Крейчи Л. 82), Соучек, Карабеч (Крейчи Л. ІІ 45), Полидар - Минчев (Юлиш 65), Плавшич (Моберг Карлссон 65).
Милан: Тэтэрушану - Далот, Дуарте, Калулу, Конти - Мальдини (Кэсси 78), Тонала, Крунич - Кастильеио, Коломбо (Леау 67), Хауге (Диас 90).
Предупреждение: Сачек 15, Полидар 45, Геча 77 - Крунич 35, Мальдини 49, Кастильехо 85.
Удаление: Плехаты 77 (прямая красная).
Фото: ФК Милан
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