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Кочергин: Браге проиграли по делу
Заря завершила свой еврокубковый поход
Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин в эфире ТК Футбол прокомментировал
– Возможно не хватало последней передачи. Видно, что "Брага" обучена технически и тактически. Против таких соперников тяжело играть. Мне кажется, что мы сегодня проиграли по делу.
- Есть ощущение, что не успели за "Брагой"?
– Не могу такого сказать. Игра была похожа на матч с АЕКом. Мы там вытерпели в первом тайме, а во втором добавили. Сегодня не получилось добавить, не знаю по какой причине.
- Погодные условия повлияли сегодня?
– Обе команды были в равных условиях, "Браге" это не помешало. Не скажу, что дождь виноват в нашем проигрыше. Такие игры также дают опыт, приятно сыграть с такими футболистами, учимся у них.
- Что больше всего запомнятся с Лиги Европы?
– Победы над АЕК и "Лестером".
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