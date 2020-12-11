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Кочергин: Браге проиграли по делу

Лига Европы
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Заря завершила свой еврокубковый поход

Кочергин: Браге проиграли по делу
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Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение от "Браги" (0:2) в 6-м туре Лиги Европы.

– Возможно не хватало последней передачи. Видно, что "Брага" обучена технически и тактически. Против таких соперников тяжело играть. Мне кажется, что мы сегодня проиграли по делу.

- Есть ощущение, что не успели за "Брагой"?

– Не могу такого сказать. Игра была похожа на матч с АЕКом. Мы там вытерпели в первом тайме, а во втором добавили. Сегодня не получилось добавить, не знаю по какой причине.

- Погодные условия повлияли сегодня?

– Обе команды были в равных условиях, "Браге" это не помешало. Не скажу, что дождь виноват в нашем проигрыше. Такие игры также дают опыт, приятно сыграть с такими футболистами, учимся у них.

- Что больше всего запомнятся с Лиги Европы?

– Победы над АЕК и "Лестером".

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В статье: Заря (Луганск) Брага Владислав Кочергин
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Источник:
Трибуна

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