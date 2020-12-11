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Кабаев: У нас задача попасть в Лигу Европы, нам нравится здесь играть

Лига Европы
(1 голосов)

Итог еврокубкового похода луганчан от форварда Зари

Кабаев: У нас задача попасть в Лигу Европы, нам нравится здесь играть
Новина українською

Нападающий "Зари" Владислав Кабаев в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение от "Браги" (0:2) в матче 6-го тура Лиги Европы.

– Не скажу, что "Браге" больше повезло. У них было больше моментов. Считаю, они заслужили эту победу. Нам есть чему учиться у таких команд, мы набрались опыта.

У нас задача попасть в Лигу Европы, нам нравится здесь играть. Мы хотим в следующем году играть с такими же командами более уверенно, не допускать таких ошибок.

- Чего не хватило в атаке?

– У нас были полумоменты, не хватило хладнокровия. Переход с нашего поля немного сказался. Мы в Украине играли на жестком поле, тут мягкое. Ноги подсели, было трудно в первом тайме, нужно было потерпеть. Не было того качества игры, которого мы хотели видеть.

Было много ошибок в простых ситуациях. Не хватало последнего паса, удара, тренер нам об этом говорил. Думали, во втором тайме, как с АЕКом, постараемся немного прибавить. Немного не хватило силенок.

- Усталость от длинного сезона повлияла сегодня?

– Когда приезжаешь в такую страну на еврокубки, об усталости глупо говорить. Тут эмоции захлестывают, ведь ты к этому стремился весь год.

Конечно, есть усталость, но говорить, что мы из-за этого проиграли, я не стану. Может какой-то брак, но у людей такой же график. Мы были в одних условиях.

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В статье: Заря (Луганск) Брага Владислав Кабаев
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Vadimkov
11.12.2020 в 01:39
Приятно читать интервью. Все по делу, да и игра понравилась. Удачи Заре.
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