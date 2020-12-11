Виктор Скрипник: Первый тайм с Брагой вытерпели, думали, во втором будет легче

Наставник " Зари " Виктор Скрипник подытожил в разговоре с ТК Футбол поединок последнего 6-го тура Лиги Европы, в котором луганчане проиграли на выезде португальской "Браге" 0:2.

- Хорошая игра, можно так сказать, без провальных моментов. Те возможности, которые создавал соперник в первом тайме, мы вытерпели. Думали, дальше будет легче. Но замены у них отразились - вышли игроки основного состава, они уже хорошо наигранные, очень хорошего качества.

- Заря проиграла из-за нехватки чего-то в защите или недостачу в атаке?

- Ну это всегда так: не забиваешь ты - забивают тебе. Хотя у соперника были моменты, они могли все закончить раньше. Мастерство есть мастерство, где-то проспал - и вывалился парень, который забил, например, второй гол. Вроде ничего сложного, но опыт набираем именно через такое.

Конечно, хотелось бы лучше хлопнуть дверью. Если так оценивать наше выступление в Лиге Европы - между "нормально" и "хорошо", то второй этап уже был более целостный, хорошие игры, результат. Сейчас поздравляем соперников, но головы пеплом не нужно посыпать, готовимся дальше.

- "Брага" оказалась сильнейшим соперником в группе?

- Когда "Лестеру" надо было, они играли - эта команда в нашей группе стоит особняком. Просто последние матчи они играли двумя составами. А "Брага" - это качественные игроки, все по 2 метра ростом! Этот опыт нам очень пригодится, должен поблагодарить ребят. Но мы не любим проигрывать, поэтому - разочарованы.