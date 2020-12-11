Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Виктор Скрипник: Первый тайм с Брагой вытерпели, думали, во втором будет легче
Но случилось иначе
Наставник "
- Хорошая игра, можно так сказать, без провальных моментов. Те возможности, которые создавал соперник в первом тайме, мы вытерпели. Думали, дальше будет легче. Но замены у них отразились - вышли игроки основного состава, они уже хорошо наигранные, очень хорошего качества.
- Заря проиграла из-за нехватки чего-то в защите или недостачу в атаке?
- Ну это всегда так: не забиваешь ты - забивают тебе. Хотя у соперника были моменты, они могли все закончить раньше. Мастерство есть мастерство, где-то проспал - и вывалился парень, который забил, например, второй гол. Вроде ничего сложного, но опыт набираем именно через такое.
Конечно, хотелось бы лучше хлопнуть дверью. Если так оценивать наше выступление в Лиге Европы - между "нормально" и "хорошо", то второй этап уже был более целостный, хорошие игры, результат. Сейчас поздравляем соперников, но головы пеплом не нужно посыпать, готовимся дальше.
- "Брага" оказалась сильнейшим соперником в группе?
- Когда "Лестеру" надо было, они играли - эта команда в нашей группе стоит особняком. Просто последние матчи они играли двумя составами. А "Брага" - это качественные игроки, все по 2 метра ростом! Этот опыт нам очень пригодится, должен поблагодарить ребят. Но мы не любим проигрывать, поэтому - разочарованы.
Популярное сейчас
- У Ярмоленко с Тимощуком есть договоренность по поводу количества матчей за сборную Украины
- ЛЕ. Динамо Загреб громит ЦСКА, Маккаби вырывает второе место
- Шахтер и Динамо вступают в бой. 32 команды обеспечили себе места в 1/16 Лиги Европы
- Определились потенциальные соперники киевского Динамо в 1/16-й финала ЛЕ
- ПСЖ разорвал контракт с футболистом из-за секс-скандала с участием горячих красоток. ФОТО
- Леоненко завел страницу в Instagram - ВИДЕО