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Шестое поражение подряд Яремчука и компании. Хоффенхайм - Гент 4:1. Видео обзор матча
Смотреть видео обзор матча Хоффенхайм - Гент, Лига Европы, 10 декабря 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Хоффенхайм - Гент, которые встречались в последнем туре группового этапа Лиги Европы. Бельгийцам не удалось хлопнуть дверью - они потерпели шестое поражение подряд в турнире. Промолчал и Роман Яремчук, который сыграл полтора тайма. Единственный гол в акробатическом прыжке забил Фортуна, но произошел он уже при счете 4:0 в пользу хозяев. Хоффенхайм вышел в плей-офф с первого места и может стать соперником киевского Динамо.
Лига Европы. Группа L. Шестой тур
Хоффенхайм - Гент 4:1
Голы: Бейер 21 Сков 26 Бейер 49, Крамарич 64 - Фортуна 81
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