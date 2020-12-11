Шестое поражение подряд Яремчука и компании. Хоффенхайм - Гент 4:1. Видео обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Хоффенхайм - Гент, которые встречались в последнем туре группового этапа Лиги Европы. Бельгийцам не удалось хлопнуть дверью - они потерпели шестое поражение подряд в турнире. Промолчал и Роман Яремчук, который сыграл полтора тайма. Единственный гол в акробатическом прыжке забил Фортуна, но произошел он уже при счете 4:0 в пользу хозяев. Хоффенхайм вышел в плей-офф с первого места и может стать соперником киевского Динамо.

Лига Европы. Группа L. Шестой тур

Хоффенхайм - Гент 4:1

Голы: Бейер 21 Сков 26 Бейер 49, Крамарич 64 - Фортуна 81