Изучаем потенциальных соперников Динамо. ВИДЕО, как Арсенал одержал шестую победу в ЛЕ

Вашему вниманию видео обзор матча последнего тура группового этапа Лиги Европы, в котором ирландский Дандолк принимал Арсенал. Несмотря на то, что Микель Артета выпустил далекий от основного состав, канониры одержали уверенную победу, забив сопернику четыре раза. Особенно эффектным получился удар Эльнени. Арсенал выдал максимальный результат на групповом этапе и попал в число потенциальных соперников киевского Динамо в 1/16 финала Лиги Европы.

Лига Европы. Группа B. Шестой тур

Дандолк - Арсенал 2:4

Голы: Флорес 22 Оар 85 - Нкетя 12 Эльнени 18 Виллок 67, Балогун 80