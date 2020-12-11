  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Изучаем потенциальных соперников Динамо. ВИДЕО, как Арсенал одержал шестую победу в ЛЕ
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Изучаем потенциальных соперников Динамо. ВИДЕО, как Арсенал одержал шестую победу в ЛЕ

Лига Европы
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Дандолк - Арсенал, 10 декабря 2020, Лига Европы

Изучаем потенциальных соперников Динамо. ВИДЕО, как Арсенал одержал шестую победу в ЛЕ
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча последнего тура группового этапа Лиги Европы, в котором ирландский Дандолк принимал Арсенал. Несмотря на то, что Микель Артета выпустил далекий от основного состав, канониры одержали уверенную победу, забив сопернику четыре раза. Особенно эффектным получился удар Эльнени. Арсенал выдал максимальный результат на групповом этапе и попал в число потенциальных соперников киевского Динамо в 1/16 финала Лиги Европы.

Лига Европы. Группа B. Шестой тур
Дандолк - Арсенал 2:4
Голы: Флорес 22 Оар 85 - Нкетя 12 Эльнени 18 Виллок 67, Балогун 80

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Мохамед Эльнени Дандолк (Ирландия) Эдвард Нкетиа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...