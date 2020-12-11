Дублем на первое место. Спарта - Милан 0:1. Видео обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Спарта - Милан, которые встречались в шестом туре Лиги Европы. Судьбу встречи решил единственный гол, эффектно забитый норвежцем Йенсом Хауге. Интересно, что 21-летнего вингера россонери купили у Бодо-Глимт после того, как тот им забил в квалификации Лиги Европы. С тех пор Хауге имеет в своем активе уже четыре забитых мяча в составе Милана, три из которых приходятся именно на еврокубок. Добавим, что благодаря этой победе команда Пиоли опередила Лилль в борьбе за первое место, ведь французы уступили Селтику. Итак, Милан будет среди потенциальных соперников для киевского Динамо.

Лига Европы. Группа Н. Шестой тур

Спарта - Милан 0:1

Гол: Хауге 23