"Арбитр выкинул нас, потому что мы румыны". В матче Янг Бойз – ЧФР Клуж произошел громкий скандал

Поединок 6-го тура Лиги Европы между "Янг Бойз" и "ЧФР Клуж" омрачил скандал: румыны вели в счете до 93-й минуты и проходили в плей-офф турнира, но решение главного судьи матча Бенуа Бастьена стало судьбоносным.

В компенсированное время вратарь "Клужа" Кристиан Балградеан играл на выходе после подачи с фланга, однако вместе с мячом слегка задел макушку игрока хозяев Цедрика Цезигера. Арбитр решил назначить за это 11-метровый и удалить голкипера.

"Янг Бойз" сравнял счет, а затем Бастьен удалил еще по одному футболисту в составе обеих команд. Хозяева даже вырвали победу. Голкипер "Клужа" отметил после игры:

С первого места из группы А в плей-офф пробилась "Рома", а со второго – "Янг Бойз".

CFR keeper Balgradean: "The ref probably kicked us out because we are Romanians. We are too small! They probably wanted Switzerland to go through, I don't know!" pic.twitter.com/etY2TzLKYX