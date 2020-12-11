Игорь Шуховцев: Опыт Лиги Европы закалил Зарю, это поможет ей в чемпионате

Бывший голкипер "Зари" Игорь Шуховцев поделился мнением о матче шестого тура Лиги Европы, в котором луганчане уступили португальской "Браге" со счетом 0:2.

"Несмотря на поражение в последнем матче, нужно отметить, что еврокубковая кампания для "Зари" сложилась неплохо - они выглядели достойно. Приложили максимум усилий, чтобы заработать как личные очки, так и бонусы в копилку для украинского футбола. Понятно, что "Заря" ехала в Португалию за победой, хотели продолжить серию удачных поединков и заодно взять реванш у "Браги". Но не получилось. Почему? Показалось, что португальцы больше хотели с первых минут забить и выиграть. У них в первом тайме было два прекрасных голевых шанса. Хорошо, что не забили. Хотя "Заря" могла это сделать первой, Кабаеву не хватило нескольких сантиметров, чтобы ворота были чуть шире (смеется).

Во втором тайме луганчане с первых минут попытались оказать давление на хозяев, были предпосылки все-таки открыть счет, но не воспользовались моментами. И тут же "Брага" показала, как это нужно делать. Первый гол - плод индивидуального мастерства, где умение обыграть один в один воплощается в забитый гол. А второй - это класс группы игроков, где Медейруш выдал просто идеальный пас в разрез на ход Орте, и последний в одно касание забил. Все было сделано в такт, а передача в ноги до сантиметра. Это есть мастерство футболистов и класс команды, и оно оказалось выше, чем у игроков "Зари". В этом компоненте хозяева были сильнее, что и было решающим в матче.

У луганчан не получилось их козырной игры – вбегание на скорости в зоны и в штрафную площадку соперника. Поэтому счет закономерен, "Брага" была сильнее и выиграла по делу. "Заря" получила хороший и бесценный опыт в Лиге Европы, который ее закалил, и также поможет во внутреннем чемпионате штурмовать прежние высоты".

Напомним, что из шести матчей группового этапа Лиги Европы "Заря" выиграла два, в четырех потерпела поражения. Луганчане заняли в итоге третье место. Следующий матч команда Скрипника проведет в воскресенье – в 13-м туре "Заря" сыграет с "Александрией".