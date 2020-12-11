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Пиоли рассказал о текущем состоянии Милана и перспективах молодого форварда команды

Лига Европы
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Стефано на связи

Пиоли рассказал о текущем состоянии Милана и перспективах молодого форварда команды
Новина українською

Вслед за победой над "Сампдорией", "Милан" без проблем справился со "Спартой" в Лиге Европы благодаря голу юного нападающего "россонери" Йенса Петтера Хауге. Приводит слова Стефано Пиоли Sky Sport.

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"Хауге? Он показывает свои лучшие качества. Йенс еще может многое улучшить, у него отличные характеристики и мы очень довольны его игрой. Я считаю, что его лучшие качества – индивидуальные".

"Я очень доволен, что игроки, которых я использовал реже, позволили "Милану" сохранять интенсивный ритм. Я работаю с серьезной группой футболистов и счастлив этой возможности".

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В статье: Лига Европы Стефано Пиоли Милан Йенс Хауге
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Источник:
Di Marzio

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