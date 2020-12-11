Пиоли рассказал о текущем состоянии Милана и перспективах молодого форварда команды

Вслед за победой над "Сампдорией", "Милан" без проблем справился со "Спартой" в Лиге Европы благодаря голу юного нападающего "россонери" Йенса Петтера Хауге. Приводит слова Стефано Пиоли Sky Sport.

"Хауге? Он показывает свои лучшие качества. Йенс еще может многое улучшить, у него отличные характеристики и мы очень довольны его игрой. Я считаю, что его лучшие качества – индивидуальные".