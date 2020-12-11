Это был праздник расточительства. Обзор португальских СМИ после матча Брага - Заря

Групповой этап ЛЕ "Брага" завершила на втором месте, победив в четырех матчах из шести, - констатируют в Record.pt. Еще в первом тайме команда Карвальяла должна была забивать "Заре", много хороших моментов было создано, но счет оставался 0:0. Только после перерыва "Брага" распечатала ворота украинской команды.

Карлос Карвальаль произвел настоящую революцию в стартовом составе, по сравнению с прошлым матчем сразу девять новых игроков вышли на поле у "Браги". Кое-где между игроками не было взаимопонимания, но команде удалось создать несколько возможностей для гола и для победы - Зе Карлос и Руис должны были забивать, но их промахи едва не заставили тренера упасть от досады.

Это был праздник расточительства, к которому присоединился Новаиш, отправивший мяч в штангу. Не слишком ускоряя игру, но никогда не теряя над ней контроль, "оружейники" исправили нули на табло, когда Галено отработал слева, хорошо пробил и Абу Ханна переправил мяч в собственные ворота.

Не могли хозяева забить второй мяч до тех пор, пока Карвалаль не вспомнил, что нужно пойти ва-банк и выпустить его любимое атакующее трио: Паулиньо, Юри Медейрос и Рикардо Орта. Они вошли на 67 минуте, и еще через минуту счет стал 2:0. Качественный ход, получилась почти автоматическая комбинация, подобную еще не видели дождливой ночью в Педрейре. Это означало то же самое, как ведущие исполнители открыли матч.

Затем произошло естественное замедление, не в последнюю очередь из-за сложного календаря игр, в следующий понедельник будет матч чемпионата Португалии. "Заря" воспользовалась этой возможностью, чтобы создать несколько опасных моментов и проверить внимание Тьяго Са. Вратарь был далек от того, чтобы нивелировать превосходство "Браги", хотя и закончили игру хозяева с недостаточно солидным владением мячом.

Это была умеренная победа, и с учетом этого клуб добавил 570 тысяч евро к своему финансовому пирогу, который по итогам турнира уже составляет 8,68 миллиона бонусов.

Вендерсон Галено стал лучшим игроком "Браги" в триумфальном поединке Лиги Европы, по мнению Record.pt. Один из самых активных игроков, который существенно помог команде и продержался до конца. Он всегда был полон сил и достаточно нацелен на ворота соперника. УЕФА решил приписать автогол Абу Ханне, но заслуга в том, что защитник ошибся именно у Галено.

Также издание выделяет Тьяго Са и его европейский дебют в этом сезоне. Без значительных ошибок сыграл голкипер, действовал внимательно и уверенно. А также Тормена запомнился своими передачами, что дает больше доказательств полезности и его универсальности.

"Брага" получила свое и обыграла "Зарю", - подводят итог А-Вola.pt, - в 6-м заключительном раунде группы G Лиги Европы. Команда из Браги выходит в 1/16 финала на второй позиции, на равных с "Лестером", который также вышел победителем группы после победы на АЕКом со счетом 2:0.

Матч с низкой интенсивностью, - называют игру с "Зарей" в МaisFutebol.pt. - Тренер "Браги" решился на эксперименты, поэтому зрители не увидели большого количества моментов и голов. Номинально этот матч ничего не решал, обе команды играли в среднем темпе. Не хватало соперникам мотивации и напряжения.

Тем временем, на стадионе "Кинг Пауэр" уже после 14 минут у "Лестера" было преимущество в два гола над АЕКом, это и убило интригу за первое место в группе. Многие матч в Португалии и вовсе стали воспринимали как товарищеский. К счастью, "Брага" вспомнила во втором тайме, что играет дома и смогла забить два гола.

Украинская команда выглядела неспособной и несостоятельной, чтобы спасти игру. Не хватало гостям агрессии. "Брага" выходит в плей-офф со второго места и будет ждать возможных соперников. У команды Карвальяла будут сложные оппоненты, поэтому нужно быть готовыми к двум более непредсказуемым матчам в феврале.