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Как потерять первое место и преимущество при жребии. Селтик - Лилль 3:2 Видео обзор матча

Лига Европы
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Лиги Европы Селтик - Лилль, 10 декабря 2020.

Как потерять первое место и преимущество при жребии. Селтик - Лилль 3:2 Видео обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Селтик - Лилль, которые встречались в шестом туре Лиги Европы. Счет открыла шотландская команда, но уже через пару минут '' доги '' отыгрались. После точного паса от Язиджи, полузащитник Иконе с легкостью разобрался с голкипером. Однако уже на 28 минуте '' кельты '' заработали пенальти и без проблем реализовали его. Лилль во второй раз сумел отыграться (Веа-младший), но результат поединка в пользу Селтик предопределил Тернбулл, который отправил мяч в дальний угол. Несмотря на победу кельты остались последними в таблице, а доги заняли второе место и стали потенциальным соперником Шахтера

Лига Европы. 6 тур. Группа Н
Селтик - Лилль 3:2
Голы: Жульен 21, Макгрегор 28 (пенальти), Тернбул 75 - Иконе 24, Веа 71

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В статье: Селтик (Глазго) Лилль
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