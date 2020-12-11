Как потерять первое место и преимущество при жребии. Селтик - Лилль 3:2 Видео обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Селтик - Лилль, которые встречались в шестом туре Лиги Европы. Счет открыла шотландская команда, но уже через пару минут '' доги '' отыгрались. После точного паса от Язиджи, полузащитник Иконе с легкостью разобрался с голкипером. Однако уже на 28 минуте '' кельты '' заработали пенальти и без проблем реализовали его. Лилль во второй раз сумел отыграться (Веа-младший), но результат поединка в пользу Селтик предопределил Тернбулл, который отправил мяч в дальний угол. Несмотря на победу кельты остались последними в таблице, а доги заняли второе место и стали потенциальным соперником Шахтера

Лига Европы. 6 тур. Группа Н

Селтик - Лилль 3:2

Голы: Жульен 21, Макгрегор 28 (пенальти), Тернбул 75 - Иконе 24, Веа 71