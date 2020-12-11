И в Лиге Европы первые. Тоттенхэм - Антверпен 2:0 Видео обзор матча

Предлагаем вашему вниманию видео обзор матча Тоттенхэм – Антверпен, которые встречались в шестом туре Лиги Европы. С первых минут шпоры владели подавляющим преимуществом, однако забить в ворота бельгийцев смогли лишь после перерыва. Первый гол случился после классного штрафного от Бэйла, второй организовал Гарри Кейн. Благодаря трем набранным очкам подопечные Жозе Моуриньо, которые лидируют в АПЛ, спокойно обеспечили выход с первого места в плей-офф Лиги Европы, а значит будут среди потенциальных соперников Динамо.

Лига Европы. 6 тур. Группа J

Тоттенхем - Антверпен 2:0

Голы: Винисиус 56, Ло Чельсо 71