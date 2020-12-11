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И в Лиге Европы первые. Тоттенхэм - Антверпен 2:0 Видео обзор матча

Лига Европы
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Лиги Европы Тоттенгем - Антверпен, 10 декабря 2020

И в Лиге Европы первые. Тоттенхэм - Антверпен 2:0 Видео обзор матча
Новина українською

Предлагаем вашему вниманию видео обзор матча Тоттенхэм – Антверпен, которые встречались в шестом туре Лиги Европы. С первых минут шпоры владели подавляющим преимуществом, однако забить в ворота бельгийцев смогли лишь после перерыва. Первый гол случился после классного штрафного от Бэйла, второй организовал Гарри Кейн. Благодаря трем набранным очкам подопечные Жозе Моуриньо, которые лидируют в АПЛ, спокойно обеспечили выход с первого места в плей-офф Лиги Европы, а значит будут среди потенциальных соперников Динамо.

Лига Европы. 6 тур. Группа J
Тоттенхем - Антверпен 2:0
Голы: Винисиус 56, Ло Чельсо 71

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Антверпен Винисиус Жуниор
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