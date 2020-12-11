Моуриньо: Знаете, я и не ожидал, что Деле Алли будет счастлив. Давайте не будем убегать от реальности

Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал недовольство Деле Алли. Дело в том, что футболист остался в запасе в заключительном матче группового этапа Лиги Европы с "Aнтверпеном". В текущем сезоне 24-летний Алли принял участие в 4 матчах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

"Давайте не будем убегать от реальности. Игрок на скамейке запасных, который понимает, что все пять замен были использованы, конечно, не счастливый игрок, и я бы не ожидал, что он будет счастлив", – цитирует Моуринью Goal.

Моуринью добавил несколько слов о последних выступлениях своей команды в Европе и о сложностях, которые он имеет в своем распоряжении с большим составом:

"Я не могу сделать всю команду счастливой. Я считаю, что они счастливы, потому что мы побеждаем, но они не счастливы, потому что не играют", – добавил он.

Напомним, что "Тоттенхэм" занял первое место в группе J, заработав домашнюю победу со счетом 2:0 над "Антверпеном" в четверг вечером.