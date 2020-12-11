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Назван лучший игрок Зари в матче с Брагой по версии Whoscored

Лига Европы
(1 голосов)

Им стал 30-летний полузащитник

Назван лучший игрок Зари в матче с Брагой по версии Whoscored
Новина українською

Форвард Артем Громов признан лучшим игроком "Зари" в матче 6-го тура ЛЕ против "Браги" (0:2). По даннім Whoscored, он получил 6,7 баллов.

Самые низкая оценка у хавбека Егора Назарины – 5,9.

Лучшим игроком матча стал защитник "Браги" Зе Карлуш, у него 7,7 балла.

Назван лучший игрок Зари в матче с Брагой по версии Whoscored - изображение 1

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В статье: Заря (Луганск) Артем Громов Брага
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Комментарии (1)
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Vantala (Kharkiv)
11.12.2020 в 16:12
Так полузащитник или форвард? Автор, определился бы.
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