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Назван лучший игрок Зари в матче с Брагой по версии Whoscored
Им стал 30-летний полузащитник
Форвард Артем Громов признан лучшим игроком "Зари" в матче 6-го тура ЛЕ против "Браги" (0:2). По даннім Whoscored, он получил 6,7 баллов.
Самые низкая оценка у хавбека Егора Назарины – 5,9.
Лучшим игроком матча стал защитник "Браги" Зе Карлуш, у него 7,7 балла.
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Vantala (Kharkiv)
11.12.2020 в 16:12
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