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Денисов Фаворов: Мы заслужили забить пару мячей Браге

Лига Европы
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Денисов Фаворов: Мы заслужили забить пару мячей Браге
Новина українською

Защитник "Зари" Денис Фаворов в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение от "Браги" (0:2) в матче 6-го тура Лиги Европы.

"Был открытый футбол. Из-за этого у наших ворот и у ворот соперников возникали моменты. Мне кажется, что мы заслужили, чтобы забить пару мячей. Неоднозначные эмоции так, как мы плохо начинали еврокубковую кампанию, поздно включились и уже не смогли выйти из группы.

Будем стараться выйти в Лигу Европы в следующем году и сделаем все, чтобы не допускать таких ошибок как в этом сезоне", - сказал Фаворов.

Напомним, что в своей группе ЛЕ "Заря" заняла третье место, набрав 6 очков, и не смола пробиться в 1/16 турнира.

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В статье: Заря (Луганск) Денис Фаворов Брага
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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sauron (Киев)
11.12.2020 в 18:56
В таком случае Брага заслужила забить около 6-7 голов.
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