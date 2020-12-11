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Денисов Фаворов: Мы заслужили забить пару мячей Браге
Не получилось
Защитник "Зари" Денис Фаворов в эфире ТК Футбол прокомментировал
"Был открытый футбол. Из-за этого у наших ворот и у ворот соперников возникали моменты. Мне кажется, что мы заслужили, чтобы забить пару мячей. Неоднозначные эмоции так, как мы плохо начинали еврокубковую кампанию, поздно включились и уже не смогли выйти из группы.
Будем стараться выйти в Лигу Европы в следующем году и сделаем все, чтобы не допускать таких ошибок как в этом сезоне", - сказал Фаворов.
Напомним, что в своей группе ЛЕ "Заря" заняла третье место, набрав 6 очков, и не смола пробиться в 1/16 турнира.
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