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Леон Бейли - лучший игрок недели в Лиге Европы

Лига Европы
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Он забил дубль

Леон Бейли - лучший игрок недели в Лиге Европы
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Ямайский форвард "Байера" Леон Бэйли признан лучшим игроком шестого тура группового турнира Лиги Европы, пишет сайт УЕФА.

В заключительном туре "Байер" обыграл "Славию" со счетом 4:0, а Бэйли отметился дублем.

Также на награду претендовали нападающий "Хоффенхайм" Максимилиан Байер, форвард софийского ЦСКА Али Соу и полузащитник "Тоттенхэма" Джованни Ло Чельсо.

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В статье: Байер (Леверкузен) Леон Бейли
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