Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леон Бейли - лучший игрок недели в Лиге Европы
Он забил дубль
Ямайский форвард "Байера" Леон Бэйли признан лучшим игроком шестого тура группового турнира Лиги Европы, пишет сайт УЕФА.
В заключительном туре "Байер" обыграл "Славию" со счетом 4:0, а Бэйли отметился дублем.
Также на награду претендовали нападающий "Хоффенхайм" Максимилиан Байер, форвард софийского ЦСКА Али Соу и полузащитник "Тоттенхэма" Джованни Ло Чельсо.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- За участие в групповых этапах ЛЧ и ЛЕ Шахтер, Динамо и Заря заработали 83 млн евро
- "Арбитр выкинул нас, потому что мы румыны". В матче Янг Бойз – ЧФР Клуж произошел громкий скандал
- У Ярмоленко с Тимощуком есть договоренность по поводу количества матчей за сборную Украины
- Шахтер будет в посеве при жеребьевке 1/16-й финала Лиги Европы
- ПСЖ разорвал контракт с футболистом из-за секс-скандала с участием горячих красоток. ФОТО
- Леоненко завел страницу в Instagram - ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...