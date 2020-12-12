"Худший матч команды за последнее время". Эксперт дал оценку Заре в матче с Брагой

Известный украинский тренер Александр Севидов, в подкасте "Халат Милевского" , оценил игру "Зари" в матче против "Браги".

"На мой взгляд - это одна из худших последних игр "Зари". Возможно, до этого соперники были немного не те, по которым стоит мерять силу команду. "Минай", "Днепр-1", "АЕК" вдесятером - не те соперники, после которых можно говорить, что "Заря" выздоравливает.

Вы знаете мое отношение к "Заре", но сейчас мне игра команды не очень нравится. Команда сейчас очень проблемная в плане кадров. Ушедших футболистов в другие клубы новички пока заменить полноценно не смогли.

Обратите внимание, как "Заря" пропускала второй гол, какие были разрывы, как играли опорные полузащитники. Это катастрофа. Это говорит о силе отдельных игроков в частности, и о команде сейчас в целом.

Сейчас "Заре" нужно достойно завершить осеннюю часть чемпионата, так как небольшой кризис есть. Я очень уважаю Скрипника и всех игроков, но им нужно пересмотреть отношение к своей работе.

Пропал азарт, как мне кажется. Нет той страсти, с которой они играли в прошлом чемпионате. Год назад они получали удовольствие от своей игры, и мы получали удовольствие. Сейчас мы видим, что не все получается", - заявил Севидов.

Отметим, что "Зари" до конца 2020-го года осталось провести два матча - против "Александрии" и "Десны".